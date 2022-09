Les joueurs de soutien d’Overwatch attendent un nouveau héros depuis le 19 mars 2019, mais notre attente sera bientôt terminée avec la sortie de Kiriko, le nouveau guérisseur d’Overwatch. Oui, la rumeur selon laquelle la fille esprit renard est réelle, et nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’essayer. Les joueurs de retour d’Overwatch déverrouilleront Kiriko (ainsi que les nouveaux héros Sojourn et Junker Queen) immédiatement, tandis que les nouveaux joueurs pourront la déverrouiller via le passe de combat saisonnier.

Vous cherchez des gouttes de savoir? Kiriko a des liens étroits avec la carte du match à mort Kanezaka du jeu et les héros Genji et Hanzo. La mère de Kirko – un maître ninja – a formé à la fois Genji et Hanzo, avec une jeune Kiriko s’entraînant à leurs côtés là où elle le pouvait. Maintenant, Kiriko combine sa formation de ninja avec les capacités de protection et de guérison qu’elle a apprises de sa grand-mère.

Kiriko semble presque avoir été conçue dans un laboratoire pour plaire aux joueurs. Vous aimez jouer en soutien ? Voici. Vous aimez les ninjas ? Ta-da. Renards ? Votre ultime est un renard. Et, honnêtement, cette formule de laboratoire fonctionne.

Voici ce que vous devez savoir sur votre nouvelle main Overwatch (ne le dites pas à Junker Queen).

Quelle est la date de sortie de Kiriko ?

Kiriko sera disponible dans la passe de combat de la saison 1 d’Overwatch 2, à partir du 4 octobre, lorsque Blizzard lancera le jeu gratuit. Elle est la première nouvelle héroïne de soutien depuis des années, mais elle est également la première héroïne d’Overwatch à débloquer. Les joueurs peuvent déverrouiller Kiriko au niveau 55 du pass de combat gratuit, mais toute personne possédant le pass de combat premium (inclus avec le pass payant Pack Watchpoint) débloquera un accès immédiat.

Les joueurs de retour auront également un accès immédiat en réclamant le gratuit Pack Fondateur, mais les nouveaux héros ne seront pas disponibles pour jouer dans les modes compétitifs pendant plusieurs semaines au début de la saison. La disponibilité concurrentielle exacte n’a pas encore été annoncée.

Tempête De Neige



Quelles sont les capacités de Kiriko ?

Basé sur vidéo de mise à jour du développeurKiriko semble être un héros à haute mobilité qui récompense un objectif et un timing précis.

Tir principal : Kiriko envoie un projectile à tête chercheuse lent qui traverse les murs et soigne la cible au fil du temps (doit avoir une ligne de mire pour envoyer le projectile).

Tir secondaire : Kiriko lance des kunai qui ont des dégâts de base modérés et un modificateur critique élevé. (Les robots d’entraînement meurent à deux balles dans la tête dans la vidéo de révélation.)

Pas rapide : Kiriko cible un allié et se téléporte vers son emplacement, passant même à travers les murs.

Protection Suzu : Kiriko protège son équipe en les immunisant contre les dégâts pendant une brève fenêtre.

Escalade des murs : Kiriko peut escalader les murs, tout comme Genji et Hanzo.

Capacité ultime : Kiriko invoque un esprit renard qui illumine un chemin pour son équipe, leur donnant une vitesse de déplacement, une vitesse d’attaque et une vitesse de rechargement accrues ainsi que des réductions de temps de recharge.

Tempête De Neige



Sur le papier, Kiriko semble extrêmement puissante. Entre de bonnes mains, elle semble capable de dégâts importants et de jeux qui changent la donne grâce à son mécanisme d’invulnérabilité. Comme toujours, les interactions précises et les nombres de soins/dégâts sont sujets à changement lors de la sortie et après.

Kiriko semble être un personnage tellement amusant et dynamique, c’est presque suffisant pour effacer la douleur de plus de trois ans sans nouveaux héros de soutien.

Presque.

Pour en savoir plus sur Overwatch 2, consultez notre impressions de la première bêta et comment le jeu essaie d’améliorer l’original.