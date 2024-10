Overwatch 2 ramène officiellement le 6v6 lors des tests en décembre

Blizzard est ramener les matchs 6v6 dans les tests pour Surveillance 2 lorsqu’il lancera sa prochaine saison en décembre. La société avait précédemment basculé la série vers un format 5v5, et Blizzard essaie maintenant ces tests pour trouver comment « rendre le jeu de base encore plus fort » grâce à une nouvelle version équilibrée du mode classique 6v6 qui permet à chaque équipe d’avoir plusieurs personnages de tank. encore une fois.

En juillet, Keller a noté que certains des problèmes rencontrés par le 6v6 concernaient l’équilibrage des héros, les performances du jeu et la façon de s’assurer que les joueurs peuvent toujours accéder rapidement aux jeux si cela divise la population entre les modes de jeu 5v5 et 6v6. Un changement d’équilibrage des héros consiste à donner aux chars moins de capacité de survie et à les rendre moins puissants.

Surveillance 2 La saison 14 offrira deux opportunités différentes d’essayer le 6v6 ; le premier utilisera un nouveau format « Open Queue » où chaque équipe de six doit avoir au moins un de chaque rôle (tank, dégâts, support) et pas plus de trois de n’importe quel rôle. Vous pourrez également changer de rôle à la volée. Le deuxième test 6v6 aura lieu au milieu de la saison et vous permettra d’avoir deux de chaque rôle par équipe.