Overwatch 2 premières impressions : je suis de nouveau obsédé

En attendant le lancement d’Overwatch 2 le 4 octobre (le PC, , PS4 et PS5 et Changer), j’ai pensé à mon introduction au jeu original. J’ai joué pour la première fois à Overwatch chez un ami en 2017. J’ai joué pendant seulement une heure environ, mais j’ai tout de suite été accro. J’ai passé le reste de la nuit à lire des guides, à regarder des vidéos et à m’imprégner de tout ce que je pouvais sur le jeu. Je voulais savoir qui étaient tous les personnages, apprendre à mieux les jouer et savoir combien de temps je pouvais passer de manière réaliste à jouer à Overwatch en une journée.

J’étais obsédé.

Malheureusement, l’obsession s’est estompée avec le temps. Overwatch s’est transformé en un jeu plus lent et plus grincheux, brouillant une grande partie du frisson rapide initial qui m’avait initialement séduit. C’était toujours intéressant, et parfois satisfaisant à jouer. Mais ce n’était pas toujours amusant. La plupart de mes autres amis se sont tournés vers d’autres jeux. Et même si je n’ai jamais complètement abandonné Overwatch, j’ai finalement tout abandonné sauf le mode 4v4 Team Deathmatch du jeu, qui était la seule chose qui m’offrait encore la même joie qu’au début.

Mardi prochain, Blizzard sortira Overwatch 2, plus de 1 000 jours après l’annonce de la suite du tireur de héros. C’est un changement majeur pour la série, en changeant le gameplay en deux équipes de cinq au lieu de deux équipes de six, et en adoptant un modèle de contenu saisonnier gratuit avec de nouvelles choses à venir toutes les neuf semaines. (Si vous souhaitez un accès instantané à certains des nouveaux contenus, vous pouvez acheter le pack Watchpoint sur votre plate-forme préférée.) Mais la question qui se pose est de savoir s’il peut être à la hauteur du sommet du jeu original.

J’ai eu la chance de participer aux deux Overwatch 2 bêtas cette année, ainsi qu’une première version de test juste avant le lancement, et tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent (en particulier le de nouveaux héros comme Kiriko) me donne désespérément envie de plus.

Gameplay amusant et satisfaisant

Mes expériences avec Overwatch 2 me ramènent à mes souvenirs préférés d’Overwatch original : une électricité rapide alimentée à la caféine. Tirer, soigner, voler, s’accroupir – le jeu est à son meilleur lorsque vous êtes dans l’action et que vous jouez. Le passage au 5v5, et plus particulièrement le passage à un tank (un joueur qui peut absorber beaucoup de dégâts) par équipe dynamise le rythme du jeu.

Il y a aussi moins de choses pour ralentir le jeu – les capacités de contrôle des foules ont été réduites et principalement données aux chars, ce qui signifie que vous passez plus de temps à vous déplacer et à tirer, et moins de temps gelé ou étourdi.

Et avec un seul char par équipe pour bloquer les dégâts, tous les joueurs peuvent ressentir l’influence supplémentaire qu’ils ont sur le jeu, pour le meilleur et pour le pire. Atterrir des coups importants pourrait carrément gagner des combats pour votre équipe, mais les manquer pourrait être l’erreur qui signifie une perte à la place. Il y a plus de pression, oui, mais c’est plus gratifiant. Les matchs me donnent ce buzz rempli d’adrénaline qui manquait depuis si longtemps et qui me donne envie de continuer à revenir pour plus.

Tempête De Neige



Plus d’immersion

Ce qui m’a vraiment accroché à Overwatch, c’est la tradition – tous les personnages, leurs relations et leurs interactions dans le jeu. Les développeurs semblent comprendre à quel point ces éléments sont importants pour leur jeu, car Overwatch 2 se sent suralimenté du côté narratif.

Le concepteur narratif principal Gavin Jurgens-Fyhrie a déclaré qu’il y avait 25 000 lignes vocales dans Overwatch 2, et que certaines lignes vocales ne sont diffusées que dans des circonstances spécifiques et inhabituelles. Celles-ci ont été l’un des points forts les plus surprenants du jeu. Je ne veux pas gâcher la joie de la découverte, mais essayez de mettre Kiriko et Wrecking Ball dans la même équipe si vous voulez entendre certaines des lignes vocales d’avant-match les plus drôles. Des moments comme celui-ci sont de si petits détails, mais ils ont une énorme influence sur la sensation d’immersion du jeu.

Ces interactions donnent au jeu une dimension et une texture plus narratives – j’ai l’impression de faire partie de l’univers du jeu, plutôt qu’une personne de viande jouant au jeu devant un ordinateur. Et voir tout ce qui a été pressé dans le mode de jeu PvP me rend encore plus excité pour les modes de jeu PvE qui arrivent l’année prochaine.

Tempête De Neige



Nouveau contenu toutes les neuf semaines

Plus que toute autre chose, ce qui me passionne dans Overwatch 2, c’est l’idée d’obtenir du nouveau contenu toutes les neuf semaines. La plus grande chose qui a retenu le jeu original était le manque de contenu au cours des deux ou trois dernières années. Le dernier nouveau héros de ce jeu était Echo, qui a été ajouté en avril 2020. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, à la fois dans le monde en général et spécifiquement chez Blizzard – mais c’était une demande difficile pour les joueurs de rester sans que rien de nouveau ne soit ajouté au jeu.

Maintenant, l’équipe Overwatch nous promet de nouveaux héros toutes les 18 semaines (deux saisons en jeu, environ tous les quatre mois), avec de nouvelles cartes dans les saisons où nous n’avons pas de nouveaux héros. Cela signifie que les joueurs obtiennent quelque chose de majeur, soit une carte, soit un héros, à chaque nouvelle saison. Les développeurs ont également taquiné de nouveaux modes de jeu et de futurs skins mythiques – les nouveaux skins de héros personnalisables qui, honnêtement, sont peut-être les produits cosmétiques les plus cool que j’ai jamais vus dans un jeu vidéo.

Mon inquiétude initiale était que tout le meilleur contenu serait jeté dans cette première saison. Mais j’ai jeté un coup d’œil à certains des héros, cartes et autres à venir dans les saisons à venir, ce qui était suffisant pour me rassurer sur le fait qu’il y a plein de trucs sympas en préparation dans les mois et même les années à venir. Je parle de niveaux d’excitation qui frappent involontairement mes poings sur ma chaise.

Pour la première fois en deux ans et demi, Overwatch aura un avenir discernable. Et les joueurs auront enfin quelque chose à attendre.

Le Battle Pass soulève quelques inquiétudes

Bien que la transition vers un modèle de service en direct gratuit semble être la bonne direction pour Overwatch, je m’inquiète de certains détails, comme le système de passe de combat. La passe de combat permet aux joueurs de débloquer des objets et des cosmétiques dans le jeu en jouant au jeu et en relevant des défis, ou en dépensant de la monnaie dans le jeu pour faire avancer la passe.

De nouveaux héros sortent à niveau 55 du passe de combat gratuit (ou instantanément avec le pass de combat payant) est un changement majeur et controversé pour le jeu. Pour la première fois dans l’histoire d’Overwatch, certains joueurs n’auront pas accès à tous les héros, et l’accès prendra un temps significatif pour les joueurs qui n’achètent pas le Battle Pass premium. Après l’expiration d’une passe de combat, tous les nouveaux héros qu’elle contenait seront déverrouillables lors de défis ultérieurs ou dans la boutique.

Tempête De Neige



En fin de compte, la nouvelle passe de combat fait ce pour quoi les passes de combat sont conçues : demander aux joueurs de passer beaucoup de temps dans le jeu afin de recevoir des récompenses. Je pense que c’est une amélioration par rapport au système de loot box – je préfère de loin payer 10 $ chaque saison plutôt que d’avoir à acheter des loot boxes. Mais, comme toutes les passes de bataille, on a l’impression que le jeu négocie votre temps de jeu plutôt que de simplement l’inspirer. J’espère que Blizzard s’éloignera du modèle des héros verrouillés, car je pense que les passes de bataille offrent des éléments à débloquer si cool qu’ils n’ont pas besoin de recourir à la prise en otage des héros.

Même encore, mes expériences pratiques avec le jeu ont été extrêmement positives. Lors du récent accès anticipé, je me suis retrouvé à m’inscrire à des heures indues juste pour avoir la chance de jouer à quelques jeux supplémentaires avec des personnes d’autres points de vente. Ces jeux ne font pas avancer ma passe de combat, ils ne comptent pas pour les défis ou ne débloquent rien du tout – ils sont purement une chance pour moi de jouer encore plus au jeu.

Et chaque soir, je veux m’inscrire pour quelques matchs de plus. Quelques rounds de plus en tant que Kiriko. Un autre jeu comme Ashe. S’il vous plaît, Blizz, laissez-moi juste jouer. Et cela, plus que toute autre chose, me dit que je vais être obsédé à nouveau.