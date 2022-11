Overwatch 2 est devenu plus accessible avec des forfaits téléphoniques prépayés

Surveiller 2 met à jour à nouveau sa politique de numéro de téléphone pour les comptes Battle.net. La dernière mise à jour est une bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs sur les forfaits téléphoniques prépayés, qui étaient auparavant incapables de créer des comptes en raison des exigences SMS Protect de Blizzard.

Dans un article de blog du développeur AndyB, Blizzard a déclaré qu’il étendait SMS Protect pour inclure la plupart des forfaits téléphoniques prépayés, bien qu’il ait noté que la VoIP ne serait toujours pas acceptée pour SMS Protect. Le message a également précisé qu’il n’y a aucun changement quant à qui doit ou n’a pas besoin d’activer SMS Protect : “Ce changement n’affecte aucun compte Overwatch 2 actuel, qu’il ait SMS Protect ou qu’il soit exempté parce qu’il possède un précédente licence de jeu Overwatch.”

Fondamentalement, si vous n’avez pas actuellement de numéro de téléphone associé à votre compte, ce changement ne vous oblige pas à en ajouter un. Cela permet simplement aux utilisateurs de téléphones prépayés d’accéder plus facilement au jeu. L’exigence de SMS Protect a été un peu une saga pour Overwatch 2.

Comment nous sommes arrivés ici

La semaine avant le lancement, un article de blog de Blizzard a détaillé plusieurs systèmes, connus collectivement sous le nom de Defense Matrix, que le jeu gratuit mettait en œuvre, tous visant à améliorer la sécurité et l’expérience de jeu. Le billet de blog annonçait qu’Overwatch 2 ajoutait SMS Protect pour résoudre les problèmes de vérification de compte et d’interdiction des joueurs perturbateurs. Les jeux gratuits souffrent parfois de taux plus élevés de tricheurs, appelés schtroumpfs (joueurs expérimentés qui perdent délibérément des matchs pour pouvoir jouer à des niveaux de compétence inférieurs) et d’autres joueurs perturbateurs lorsqu’il n’y a pas de barrières à l’entrée. L’ajout de numéros de téléphone est un moyen de bloquer ce type de joueurs.

Cependant, il y avait des restrictions à l’exigence. “Le même numéro de téléphone ne peut pas être utilisé sur plusieurs comptes en même temps, et les joueurs ne peuvent pas utiliser le même numéro de téléphone pour créer plusieurs comptes”, a déclaré Blizzard dans le billet de blog. “Un numéro de téléphone ne peut être utilisé qu’une seule fois lors de la création d’un nouveau compte, et certains types de numéros, y compris les numéros prépayés et VOIP, ne peuvent pas être utilisés pour SMS Protect.”

L’ajout de SMS Protect et d’autres changements sont conçus pour empêcher les mauvais joueurs d’entrer dans le jeu, mais certains d’entre eux, en particulier l’expérience des nouveaux utilisateurs, constituent un changement fondamental dans l’expérience de jeu, comme si de nouveaux héros étaient enfermés dans le jeu. Pass de combat.

En particulier, la restriction sur les forfaits téléphoniques prépayés était un obstacle important pour de nombreux joueurs, tels que les 38 % d’adultes américains âgés de 18 à 29 ans qui ont un forfait prépayé, selon les données YouGov. Les commentaires de la communauté ont conduit Blizzard à modifier l’exigence, sans toutefois la lever entièrement.

Un jour après le lancement du jeu, Blizzard a publié un autre article de blog qui stipulait que les numéros de téléphone ne seraient plus nécessaires pour la majorité des joueurs existants. Plus précisément, toute personne ayant joué au jeu original avec un compte Battle.net n’aura plus besoin d’un numéro de téléphone vérifié à partir du 7 octobre. ainsi que les nouveaux comptes devront toujours répondre aux exigences de SMS Protect, ce qui permet de garantir que nous protégeons notre communauté contre la triche.”

Le billet de blog indiquait également que Blizzard continuerait d’écouter les commentaires et apporterait des modifications supplémentaires si nécessaire.

En plus des exigences de SMS Protect, Overwatch 2 a introduit plusieurs autres modifications visant à minimiser les comportements perturbateurs dans le jeu.

Modifications de l’expérience utilisateur pour la première fois

L’Overwatch original vous a présenté un bref didacticiel mécanique, puis vous a simplement plongé dans le chaos des cartes, des modes de jeu et des différents héros. Overwatch 2 semble adopter une approche beaucoup plus délibérée.

“La première phase de notre nouveau [first-time-user experience] déverrouille rapidement tous les modes de jeu et la possibilité de discuter dans le jeu, et la deuxième phase déverrouille tous les héros Overwatch originaux au cours d’environ 100 matchs “, indique le message. “Cette expérience ciblée permet aux nouveaux joueurs d’entrer dans le monde d’Overwatch en leur enseignant les différents modes, règles et autres aspects de haut niveau du jeu d’une manière accessible.”

Étant donné que les matchs Quick Play durent généralement entre 5 et 15 minutes, il s’agit d’un investissement de temps important pour les nouveaux joueurs pour débloquer chaque héros et mode de jeu. Mais si vous craignez de ne pas avoir les bons héros ou modes de jeu déverrouillés au moment où vous vous regroupez avec certains de vos amis qui jouent à Overwatch depuis plus longtemps, le billet de blog précise que la plupart des restrictions sont levées en groupe.

L’exception notable est le mode Compétition, qui exige qu’un joueur remporte 50 parties rapides pour le déverrouiller, que vous soyez ou non dans un groupe. Cette exigence est conçue pour donner aux nouveaux joueurs suffisamment de temps pour s’acclimater au jeu avant de participer à l’environnement compétitif, et elle donne également au jeu plus de données de matchmaking sur le joueur.

Il vise également à empêcher les joueurs perturbateurs d’entrer dans le jeu, selon le billet de blog : “Les joueurs perturbateurs ne peuvent pas affecter immédiatement la communauté au sens large, avec des choses comme le chat vocal et le chat de match qui se déverrouillent plus tard dans FTUE. De nouveaux comptes créés par des tricheurs ou les joueurs perturbateurs devront tous jouer à travers cette expérience, nous donnant la chance d’identifier les comptes suspects avant qu’ils n’entrent dans d’autres modes de jeu.”

Pour en savoir plus sur Overwatch 2, consultez le nouveau héros de soutien Kiriko