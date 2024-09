Overwatch 2 célèbre le 20e anniversaire de World of Warcraft avec un « événement crossover légendaire »

Vous savez pourquoi je tuerais un homme ? Qu’Activision fasse référence à l’une des 240 autres IP sur lesquelles ils sont assis et qui ne le sont pas ; les 4 pires des 8 IP de Blizzard, CoD, Candy Crush, et parfois Pro Skater, Guitar Hero ou Crash (RIP Skylanders/Spyro ayant sa propre franchise et n’étant pas seulement un personnage secondaire dans Crash), mais jamais plus d’une de ces trois dernières à la fois.

Je pense que les seules fois où ils ont reconnu cette propriété intellectuelle au cours de la dernière décennie, c’était : trois autocollants dans Nitro Fueled, en laissant quelqu’un obtenir une licence pour la propriété intellectuelle de Sierra City Builder pour refaire Pharaoh, et en vendant Leisure Suit Larry aux Allemands.