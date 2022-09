Nous ne sommes qu’à quelques semaines du lancement d’Overwatch 2, et Blizzard a publié jeudi de nouveaux détails sur le Battle Pass et système de monétisation pour le jeu de tir basé sur les héros. Le nouveau jeu introduira un énorme changement par rapport à l’original : de nouveaux héros, comme le prochain héros de soutien Kirikosera déverrouillable via la passe de combat gratuite, mais pas avant le niveau 55. Dans le jeu Overwatch original, les joueurs avaient un accès gratuit et immédiat à tous les nouveaux héros.

Le changement intervient dans le cadre du passage d’Overwatch 2 à un modèle de service en direct et gratuit. C’est aussi l’une des plus grandes différences entre Overwatch et Overwatch 2, tout comme le changement de la taille de l’équipe de cinq à six. Les joueurs de retour d’Overwatch auront un accès immédiat aux trois nouveaux héros, Sojourn, Junker Queen et Kiriko, en réclamant le pack de fondateur gratuit, mais les futurs héros devront être déverrouillés.

Tempête De Neige



Comme de nombreux jeux en direct, Overwatch 2 propose deux pistes dans son Battle Pass : une piste gratuite avec un plus petit nombre d’éléments à débloquer et une piste payante qui offre plus (et sans doute plus recherché) de produits cosmétiques que la piste gratuite. L’achat du pass de combat premium donne également un accès immédiat à tous les nouveaux héros introduits cette saison. Blizzard prévoit de publier de nouveaux héros toutes les deux saisons (et des versions consécutives au cours des deux premières), de nouvelles cartes étant ajoutées au jeu au cours des saisons sans nouveaux héros.

Les nouveaux héros seront exclus des modes compétitifs pendant plusieurs semaines, selon Aaron Keller, directeur du jeu d’Overwatch 2. Il a déclaré que l’intention derrière cette fenêtre était double : donner aux gens le temps de débloquer de nouveaux héros et donner une chance aux développeurs. pour équilibrer ces héros avant qu’ils n’entrent dans des environnements compétitifs. On ne sait pas exactement combien de semaines les nouveaux héros seront indisponibles en compétition ou combien de temps il faudra pour atteindre le niveau 55 du Battle Pass. Mais étant donné que 80 niveaux sont destinés à durer une saison de neuf semaines, cela semble être un investissement de temps substantiel pour les joueurs pour débloquer de nouveaux héros sans payer.

Le coût des nouveaux héros : temps ou argent

Avec des saisons d’une durée de neuf semaines et des héros sortis toutes les deux saisons après les deux premières, les joueurs verront environ six passes de combat chaque année. En utilisant le prix de la saison 1 de 10 $ par Battle Pass, cela se traduit par 60 $ par an pour chaque Battle Pass, ou 30 $ par an si vous n’achetez que des Battle Pass contenant de nouveaux héros. Cela correspond à peu près à des tireurs comme Valorant, qui vous permettent également de débloquer gratuitement de nouveaux héros en jouant au jeu ou de les déverrouiller immédiatement en payant 10 $ de monnaie du jeu.

Les joueurs peuvent gagner cette devise gratuitement grâce à des défis quotidiens et hebdomadaires, mais Keller et Overwatch 2 Commercial Lead Jon Spector ont déclaré qu’il faudrait environ deux saisons de jeu constant pour gagner suffisamment pour débloquer une passe de combat premium – permettant théoriquement aux joueurs de gagner tout nouveau héros avec des déblocages immédiats gratuits, mais uniquement avec un temps de jeu constant.

Les joueurs qui rejoignent le jeu plus tard ou qui ne débloquent pas de nouveaux héros dans la passe de combat auront deux possibilités pour les déverrouiller par la suite. Il y aura des défis pour les nouveaux héros qui vous permettront de les débloquer via un gameplay normal, bien que les exigences exactes n’aient pas été annoncées. Les joueurs peuvent également débloquer tous les héros qu’ils ont manqués dans la boutique en payant un prix qui, selon Spector, serait assez proche d’une passe de combat complète.

La nouvelle que les héros à venir devront être déverrouillés a été rencontrée résistance de la communauté Overwatchsuscitant de nombreuses discussions sur l’importance d’échanger des héros en cours de match et sur la restrictions que le nouveau modèle impose à ce système. Interrogée sur ce conflit, l’équipe Overwatch a suggéré que la perception et les attentes concernant l’échange de héros pourraient ne pas correspondre à la réalité du comportement des joueurs.

“Lorsque vous regardez les données sur la fréquence à laquelle les gens changent de héros et sur le nombre de héros qu’ils jouent généralement en même temps, la majorité de nos joueurs jouent un nombre relativement restreint de héros”, a déclaré Keller, ajoutant que les développeurs ont essayé d’atténuer compteurs durs dans le jeu et réduire certaines des interactions pierre-papier-ciseaux dans le but de permettre aux gens de jouer les héros qu’ils veulent jouer, plutôt que d’être obligés de passer à un compteur. En fin de compte, bien qu’exiger que de nouveaux héros soient déverrouillés impose de nouvelles restrictions sur le gameplay, Keller a déclaré que l’équipe s’attend à ce qu’Overwatch 2 reste très compétitif.

Pourtant, le nouveau modèle semble conçu pour orienter les joueurs vers la passe de combat. Spector a déclaré que l’objectif de la passe est d’offrir une valeur évidente écrasante aux joueurs. “Nous voulons vraiment que les joueurs considèrent ce système comme gratifiant, généreux et digne de leur investissement en temps et, pour certains d’entre eux, en argent”, a déclaré Spector.

C’est un gros pari pour Blizzard que les joueurs voudront investir continuellement au fil du temps, plutôt que d’avance pour le jeu. Nous saurons si ce pari est payant lors de la sortie d’Overwatch 2 le 4 octobre.