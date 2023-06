Overstock.com remporte l’enchère Bed Bath & Beyond

Bain de lit et au-delà ne vivra que de nom après Overstock.com a remporté une vente aux enchères pour la propriété intellectuelle et les actifs numériques du détaillant d’articles ménagers en faillite, selon archives judiciaires déposé tôt jeudi.

Le discounter de commerce électronique, qui a été sélectionné comme soumissionnaire pour la vente aux enchères en faillite de Bed Bath, achètera le nom de marque, les données commerciales et les actifs numériques de la chaîne pour 21,5 millions de dollars, selon les archives.

Les actions d’Overstock ont ​​bondi d’environ 8% dans les échanges avant commercialisation aux nouvelles.

L’accord n’inclut pas le maintien des magasins de Bed Bath ouverts. Le prix de vente est le même que l’offre de cheval de traque d’Overstock, qui a fixé le prix plancher lors de la vente aux enchères, indiquant que Bed Bath n’a pas reçu d’offres plus élevées ou plus attrayantes.

Jowa Brands a été sélectionné comme soumissionnaire de secours uniquement pour la marque Wamsutta de Bed Bath, une marque privée de draps et de serviettes que le détaillant possède.

Ten Twenty Four, une société de logiciels qui aide les propriétaires à maximiser les revenus de location de vacances et exerce ses activités sous le nom de Beyond Pricing, a été choisie comme soumissionnaire de secours pour l’actif Beyond.com du détaillant. Si l’accord avec Overstock échoue, Ten Twenty Four pourrait obtenir les droits sur le nom de domaine.

La vente doit encore être approuvée lors d’une audience mardi.

Dans un geste rare, Bed Bath a choisi de mener un processus de vente distinct pour sa chaîne Buy Buy Baby, considérée comme le joyau de la couronne de ses actifs.

Le processus séparé permet à l’entreprise de trouver un soumissionnaire prêt à garder les magasins de la bannière ouverts, sans avoir à s’embarrasser des actifs de Bed Bath.

Les actifs de Buy Buy Baby ont attiré l’attention des acheteurs avant même que Bed Bath ne dépose son bilan en avril.

La chaîne, qui vend des vêtements pour bébés, des meubles et d’autres biens, a depuis attiré des acheteurs intéressés au cours du processus de vente, y compris des enchérisseurs potentiels envisageant de maintenir son empreinte physique en vie, a précédemment rapporté CNBC.

La vente aux enchères des actifs de Buy Buy Baby devrait avoir lieu mercredi.