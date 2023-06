Overstock.com fait une offre pour les actifs IP de Bed Bath & Beyond

Une bannière « Store Closing » sur un magasin Bed Bath & Beyond à Farmingdale, New York, le vendredi 6 janvier 2023.

Le nom de marque de Bed Bath & Beyond est peut-être la seule partie du détaillant en faillite qui perdure.

La chaîne d’articles pour la maison, qui possède également des magasins Buy Buy Baby, a reçu une offre de 21,5 millions de dollars du détaillant en ligne Overstock.com pour certains de ses actifs, y compris sa propriété intellectuelle, selon des documents judiciaires déposés mardi.

L’offre de stalking horse d’Overstock.com – qui fixera le plancher lors de la vente aux enchères prévue en cas de faillite – comprend également les propriétés Internet et mobiles des entreprises et toutes les données commerciales. L’offre ne comprend pas Bain de lit et au-delà ou les magasins Buy Buy Baby’s, qui organisent des ventes en rupture de stock.

Les offres concurrentes doivent être remises vendredi. Bed Bath a déclaré dans un communiqué qu’il sollicitait toujours d’autres offres. La vente aux enchères devrait avoir lieu le 21 juin.

Le processus de vente avait été prolongé récemment, les discussions s’étant poursuivies avec des enchérisseurs potentiels de chevaux de traque.

Ces dernières semaines, les discussions ont porté sur les actifs de Buy Buy Baby, souvent considéré comme le joyau de la couronne du portefeuille Bed Bath & Beyond. Les actifs Buy Buy Baby en particulier avaient attiré des enchérisseurs intéressés.

On a longtemps pensé que les magasins de Bed Bath & Beyond ne susciteraient pas d’intérêt, bien que CNBC ait précédemment signalé que les enchérisseurs étaient intéressés par ses actifs numériques.

Bed Bath & Beyond avait demandé la protection du chapitre 11 en avril, après des mois de nombreux efforts de redressement infructueux et d’avertissements de faillite.

Le détaillant avait 360 magasins homonymes et 120 magasins Buy Buy Baby qui étaient ouverts lorsqu’il a déposé son bilan. Il s’était précédemment engagé à fermer tous ses magasins Harmon FaceValue.