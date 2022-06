Overlooked No More: William B. Gould, esclave évadé et chroniqueur de la guerre civile

Et tout au long de ses voyages, il relate les événements d’un monde bouleversé par la guerre et l’émancipation.

Dans le journal, qui a ensuite été transcrit dans un livre, avec des fautes d’orthographe, il a raconté comment à New York, il s’était rendu dans les bureaux de The Anglo-African, l’un des principaux journaux noirs du pays, puis « avait traversé certains de les rues riches de Brooklyn » et plus tard « J’ai écouté une très bonne conférence de George Thompson d’Angleterre », l’un des principaux abolitionnistes britanniques.

Gould était de l’autre côté de l’Atlantique, aidant à chasser les navires de guerre confédérés, lorsqu’il a entendu la nouvelle que le général Ulysses S. Grant avait capturé Richmond, en Virginie, la capitale confédérée.

« À mon retour à bord, j’ai entendu la bonne nouvelle que le Stars and Stripe avait été planté au-dessus de la capitale de la D—nd Confédération par l’invincible Grant », écrit-il. « Alors que nous honorons les soldats vivants qui ont tant fait, nous ne devons pas oublier de chuchoter de peur de troubler le sommeil glorieux de la ma[ny] qui sont tombés. Mayrters au cau[se] du droit et de l’égalité.

Après la guerre, Gould s’installe à Dedham, Mass., et devient un entrepreneur prospère. Son journal a fini par être rangé dans son grenier.