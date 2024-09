Overlapse : Gabriele Chiapparini & Camilla Marrese : Penser comme une île

Sortie par Chevauchement du livre Penser comme une île par Gabriele Chiapparini et Camilla Marrese.

L’île est située au fond de la mer Méditerranée, à 675 mètres d’altitude. Elle est habitée par un nombre indéterminé de 30 à 60 personnes, toute l’année, sans hôpital, sans voiture, sans prêtres ni policiers. Certains habitants n’envisagent jamais de partir, tandis que d’autres essaient, pour finalement retourner à leur vie dans cette bulle isolée. Il existe des histoires inédites, des arbres généalogiques complexes et des traditions historiques autour de la communauté qui se nourrit de pains hallucinogènes.

Inscrit dans une structure de livre « non conventionnelle », Thinking like an Island s’intéresse à un espace géographique, social et temporel, à un système et à sa logique mouvante. Évitant la représentation typique d’une île comme utopie ou dystopie, cet ouvrage s’intéresse au processus continu de construction identitaire ; choc et coexistence, choix et confinement, innovation et résistance. L’expérience s’avère stratifiée, plurielle et dense ; un vertige d’une complexité croissante.



Gabriele Chiapparini (né en 1980, Italie) et Camilla Marrese (né en 1998, Italie) est un duo artistique travaillant principalement à travers la photographie. En réunissant leurs expériences de réalisateur (Gabriele) et de graphiste (Camilla), ils croient fermement en la collaboration comme moyen de transformer et de traiter la pensée individuelle en matière d’élaboration collective. Dans ce processus, ils visent à utiliser la photographie comme un outil pour articuler visuellement – plutôt que pour répondre – à des questions complexes. Leurs œuvres ont été exposées à la Dutch Design Week à Eindhoven (NL), à la Fotografia Europea à Reggio Emilia (IT), à l’Espaço Alto à São Paulo (BR), au PhMuseum Lab à Bologne (IT), au Spazio MAD à Magadino (CH), au Focus Artphilein à Lugano (CH), au Kranj Foto Fest (SI), à la Casa Testori à Milan (IT). Leur travail a reçu le prix PhMuseum Criticae (2022) et a été finaliste du prix Luigi Ghirri (2024).

instagram.com/gabrielechiapparini

instagram.com/camillamarrese

Gabriele Chiapparini et Camilla Marrese : penser comme une île

Texte de Gabriele Chiapparini et Camilla Marrese

Première édition

Couverture souple, format portrait 17 x 22 cm

224 pages réparties sur quatre livres intégrés (deux au format 17 × 10,5 et deux au format 8,4 × 22 cm)

Reliures apparentes cousues en sections ; feuille sur couvertures et dos en papier imprimé

193 illustrations comprenant des photographies, des images d’archives et des dessins

https://www.overlapse.com/catalog/thinking-like-an-island/