« Over the moon » : Réparer au lieu de jeter ravit les résidents de Shuswap

Un papillon cassé a fait son chemin dans un centre commercial de Salmon Arm samedi dernier, où il a subi une métamorphose tant attendue.

Ce petit miracle a eu lieu dans un Repair Cafe tenu le 27 août dans le centre commercial, où les gens pouvaient apporter des objets cassés tels que de petits appareils électriques, des lampes, des vêtements et des textiles, des vélos et des objets en bois.

Pour un don, ils regardaient des volontaires ayant des compétences dans certains types de réparation jeter un coup d’œil à leur article cassé et, si possible, le réparer.

Le réparateur peut recommander l’achat d’une certaine pièce et suggérer qu’il revienne au prochain Repair Café pour faire installer la pièce pour lui.

Maria Otting, coordonnatrice du programme de développement économique de Salmon Arm pour le Shuswap Makerspace, a organisé l’événement, le premier pour la communauté. Elle bouillonnait d’excitation samedi, grâce à la réponse du public.

Dans le cas du papillon cassé, elle raconte comment une femme, probablement dans la soixantaine ou la soixantaine avancée, a apporté un papillon cassé en porcelaine ou en céramique.

Son père l’avait donné à sa mère, puis sa mère le lui avait donné, a déclaré Otting.

La femme avait essayé de réparer l’ornement cassé avec de la colle, mais ça ne tenait pas. Le papillon était resté dans un tiroir, cassé, pendant plus de 50 ans, a expliqué Otting.

Ensuite, il a été amené au Repair Café, où il a été époxy et réparé.

“Elle était aux anges”, sourit Otting.

Les lampes, à la fois anciennes et modernes, étaient les articles les plus courants, mais d’autres réparations comprenaient une boîte à bijoux, un miroir, un jouet télécommandé, un aspirateur, un lecteur DVD et plus encore.

« Toute la journée a été formidable – les gens étaient excités, tellement intéressés… La seule raison pour laquelle nous le faisons est d’amener les gens à penser différemment », a déclaré Otting à propos d’encourager les résidents à réparer plutôt que de recourir à la décharge.

“Il s’agit de changer l’état d’esprit pour avoir une communauté plus durable.”

Elle a dit que les gens sont invités à rester et à regarder la réparation comme un moyen de transmettre des connaissances pratiques précieuses.

“Et montrer aux gens à quel point il peut être amusant de réparer… Parfois, les objets sont juste pleins de poussière et de cheveux.”

Même une personne avec une machine à coudre était là, prête à réparer des articles en tissu, y compris des tentes.

Otting a déclaré que le Repair Cafe permet aux gens de faire du bénévolat dans la communauté, ainsi que de visiter et de se connecter après l’isolement des deux dernières années. Ils apprennent à savoir qui appeler ou où aller pour les réparations.

Elle prévoit d’organiser six Repair Cafés au total, un par mois.

