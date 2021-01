WASHINGTON: Alex Ovechkin et trois autres joueurs des Capitals de Washington ont été ajoutés à la liste COVID-19 de la LNH mercredi et l’équipe a été condamnée à une amende de 100000 $ par la ligue pour avoir enfreint les protocoles relatifs aux coronavirus.

En plus du triple MVP Ovechkin, l’un des huit joueurs de l’histoire de la LNH avec plus de 700 buts, les Capitals se sont joints à la liste COVID-19 étaient le centre Evgeny Kuznetsov, le défenseur Dmitry Orlov et le meilleur gardien Ilya Samsonov.

Cinq joueurs des Hurricanes de la Caroline sont également sur la liste et que les matchs d’équipe ont été annulés par la ligue au moins samedi.

Les reports ont été annoncés mercredi, un jour avant que les Hurricanes n’accueillent les Panthers de la Floride lors de leur match d’ouverture à domicile. Les équipes devaient rejouer samedi.

La LNH a déclaré que les installations d’entraînement des Hurricanes sont fermées et le resteront jusqu’à nouvel ordre. La ligue examine et révise le calendrier des Carolines.

Les Capitals ont été punis par la ligue pour les interactions sociales entre les membres de l’équipe qui étaient en contact étroit et qui ne portaient pas de masque facial.

C’est la première fois cette saison que des joueurs des Capitals figurent sur la liste COVID-19 de la LNH, qui pourrait inclure ceux dont le test est positif, qui ont une exposition potentielle ou qui font face à des exigences de quarantaine.

Être sur cette liste rendrait Ovechkin et les autres indisponibles pour l’entraînement, mais il est possible qu’ils puissent être autorisés à revenir avec l’équipe à temps pour jouer au prochain match de Washington, qui aura lieu vendredi contre les Sabres de Buffalo en visite.

Un porte-parole des Capitals n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi soir.

Washington a joué quatre matchs jusqu’à présent, allant 2-0-2.

Il s’agit du deuxième report consécutif impliquant les Hurricanes: leur match à Nashville mardi était le premier report de la LNH depuis le début de la saison ce mois-ci.

La ligue n’a pas précisé quelle équipe a provoqué ce report de nuits, bien que quatre joueurs des Hurricanes Warren Foegele, Jordan Martinook, Jaccob Slavin et Teuvo Teravainen aient été ajoutés à la liste quotidienne COVID-19 plus tard mardi après-midi.

Le capitaine Jordan Staal était sur la liste depuis vendredi, les Hurricanes s’inclinant à Detroit samedi, puis s’imposant à Nashville lundi. Le communiqué de la ligue indique que l’équipe a suivi les directives recommandées en matière de santé et de sécurité.

Les Capitals partagent une arène au centre-ville de Washington avec les NBA Wizards et les deux équipes appartiennent à Ted Leonsis.

Les Wizards ont été autorisés à reprendre l’entraînement mercredi soir après avoir été essentiellement arrêtés en raison d’une épidémie de COVID-19.

Leurs cinq derniers matchs ont été reportés au cours d’une période au cours de laquelle six joueurs de Wizards ont été testés positifs pour la maladie causée par le coronavirus et trois autres ont été mis à l’écart après que la recherche des contacts ait déterminé qu’ils auraient pu être exposés.

Le rédacteur AP Sports John Nicholson de Phoenix a contribué à ce rapport.

___

