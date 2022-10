Ovechkin marque les premiers buts de la saison en vedette pour les Capitals (VIDÉO)

Le Russe a brillé pour Washington en battant les Canucks de Vancouver

Alexander Ovechkin a marqué ses premiers buts de la saison alors que la star russe a aidé les Capitals de Washington à une victoire de 6-4 sur les Canucks de Vancouver en visite lundi soir.

Ovechkin a frappé 56 secondes après le début du match en supériorité numérique et a de nouveau marqué avec un peu moins de trois minutes de temps réglementaire lorsqu’il a retourné une passe de son compatriote Evgeny Kuznetsov.

Ovechkin a également obtenu deux aides lors d’une performance exceptionnelle au Capital One Arena, ce qui lui a valu le titre d’étoile de la nuit de la LNH.

Subissant des défaites consécutives pour ouvrir la saison, les Capitals ont maintenant remporté des matchs successifs après avoir battu les Canadiens de Montréal à Washington en fin de semaine.

QU’EST-CE QUE CE JEU QUE SE PASSE-T-IL pic.twitter.com/8679GjwPO3 – Capitales sportives NBC (@NBCSCapitals) 18 octobre 2022

“De toute évidence, les jeux précédents ont de très bonnes chances, mais même aujourd’hui, vous savez que le premier était une sorte de chance, mais dans cette situation, vous le prenez en quelque sorte et passez à autre chose”, Ovechkin, 37 ans, a parlé de son travail de nuit contre les Canucks lundi.

Les buts ont rapproché le grand Russe de la deuxième place dans la liste des buteurs de tous les temps de la LNH.

Ovechkin compte maintenant 782 buts, soit seulement 19 de moins que le total de 801 de Gordie Howe. Au-delà de cela, il y a le meneur de tous les temps Wayne Gretzky avec 894 buts.

L’attaquant russe Kuznetsov a récolté trois aides alors que les Capitals se sont rapprochés de 4-2, marquant quatre buts sans riposte en troisième période.

“Peut-être notre meilleure troisième période de l’année et notre meilleure période offensive de l’année” L’entraîneur de Washington, Peter Laviolette, a parlé des efforts de son équipe.

Il y a eu une controverse, cependant, alors que Kuznetsov a été vu frapper le défenseur des Canucks Kyle Burroughs au visage avec son bâton, dans un incident qui a valu au Russe une pénalité de deux minutes, mais pourrait justifier une sanction supplémentaire.

Ailleurs, l’ailier russe Artemi Panarin a poursuivi son impressionnant début de saison avec un but et trois passes alors que les Rangers de New York ont ​​battu les Ducks d’Anaheim 6-4 au Madison Square Garden.

Le total de 10 points de Panarin jusqu’à présent cette saison est un record de franchise pour les Rangers au cours des quatre premiers matchs d’une campagne.

Les champions de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado, ont remporté une victoire de 6-3 sur la route au Wild du Minnesota, alors que l’ailier russe Valeri Nichushkin – qui a signé un nouveau contrat exceptionnel aux Avs avant la saison – a marqué et obtenu deux passes.

Son compatriote Kirill Kaprizov a marqué deux fois pour le Minnesota, bien qu’ils restent sans victoire après trois matchs de la saison.

Le vétéran russe Evgeny Malkin était sur la cible pour les Penguins de Pittsburgh, mais les deux buts du joueur de 36 ans n’ont pas suffi à empêcher son équipe de glisser vers une défaite de 3-2 en prolongation contre les Canadiens.