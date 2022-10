Ovechkin marque 2 buts, les Capitals reviennent battre les Canucks sans victoire 6-4 – Kelowna Capital News

Alex Ovechkin a marqué deux buts et les Capitals de Washington se sont ralliés à l’ancien entraîneur Bruce Boudreau et aux Canucks de Vancouver en visite 6-4 lundi soir pour leur deuxième victoire consécutive.

Les deux premiers buts d’Ovechkin de la saison, 56 secondes et avec 2:58 à faire en temps réglementaire, ont permis aux Capitals de prendre une avance et de revenir. Dylan Strome a commencé le retour avec un but en avantage numérique au début du troisième, poursuivant son bon départ avec sa nouvelle équipe, avant que John Carlson ne crée l’égalité et que Conor Sheary ne donne l’avantage aux Capitals.

L’ailier Connor Brown, un nouveau venu comme Strome, est sorti avec une blessure apparente à la jambe droite après être entré maladroitement dans les planches au début du troisième. L’équipe a déclaré que Brown avait une blessure au bas du corps.

En dessous d’un patineur, les Capitals ont quand même réussi à revenir dans le match avec des buts de Carlson avec 11:17 à faire en temps réglementaire et Sheary avec 7:16 à jouer, évitant ce qui aurait été leur pire départ de quatre matchs en près d’une décennie.

Ils ont gâché la dernière chance de Boudreau d’atteindre 600 victoires en carrière dans la LNH en saison régulière. Malgré un but et deux aides d’Elias Pettersson, les Canucks ont soufflé un avantage de deux buts pour un troisième match consécutif, toutes défaites, pour débuter la saison 0-3-0.

Darcy Kuemper, de Washington, a bien rebondi après avoir reniflé la rondelle lors d’un mauvais rebond pour donner un but en cadeau à Pettersson avec 7,3 secondes à jouer au premier. Il a terminé avec 26 arrêts.

Thatcher Demko de Vancouver a accordé six buts sur 30 tirs.

Lars Eller a également marqué pour Washington, profitant d’un gros rebond sur les planches de fin 8 secondes après le début de la seconde.

NOTES : Evgeny Kuznetsov a joué pour Washington après avoir raté l’entraînement du matin et avoir été considéré comme une décision de temps de jeu. Il a pris la pénalité pour bâton haut qui a ouvert la voie au but de Miller. … Le but d’Ovechkin était le 11e de sa carrière dans la première minute du temps réglementaire. Seuls Sidney Crosby et Mark Messier avec 13 et Dave Taylor, Phil Esposito et Gordie Howe avec 12 en ont plus. … Le défenseur des Canucks Tucker Poolman était sorti avec une blessure non divulguée.

SUIVANT

Canucks : Faites leur quatrième arrêt lors d’un voyage de cinq matchs mardi soir chez les Blue Jackets de Columbus.

Capitales : Rendez-vous dans la capitale du Canada pour affronter les Sénateurs d’Ottawa jeudi soir.

Stephen Whyno, Associated Press

