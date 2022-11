Ovechkin marque 2 buts et entre dans l’histoire alors que les Capitals battent les Canucks de Vancouver 5-1

Alex Ovechkin a marqué deux fois – et est entré dans l’histoire dans le processus – alors que les Capitals de Washington ont battu les Canucks de Vancouver 4-1 mardi.

Il a maintenant 403 buts sur la route, dépassant Wayne Gretzky pour le plus de buts dans l’histoire de la LNH.

Anthony Mantha a ajouté un but et une aide pour les Capitals (10-11-3), tandis que John Carlson et Martin Fehervary ont également marqué.

Nils Hoglander a répliqué pour les Canucks (9-11-3), qui ont vu leur séquence de trois victoires consécutives brisée.

Dary Kuemper, de Washington, a bloqué 31 tirs sur 32 et Spencer Martin a effectué 23 arrêts pour Vancouver.

Ovechkin a failli réussir un tour du chapeau lorsque Vancouver a tiré Martin en faveur d’un attaquant supplémentaire avec un peu plus de six minutes à jouer au chronomètre de jeu, mais sa fusée d’un tir a effleuré le poteau extérieur du filet vide.

Fehervary a ensuite scellé le score à 5-1, lançant une rondelle haute dans la zone des Canucks et dans l’enceinte sans pilote à 15:57 du troisième.

Carlson a mis de côté le seul décompte de la deuxième, glissant dans une rondelle libre des marques de hachage basses à 18:47 dans la période pour donner à Washington un coussin de trois buts.

Les visiteurs ont pris une avance de 3-1 dans le premier entracte après que Mantha, seul en haut du pli, ait tiré un coup du poignet devant Martin à 14:35 dans le premier cadre. Lars Eller a enregistré une aide sur le jeu, marquant la 200e aide de sa carrière dans la LNH.

Hoglander a inscrit les Canucks au tableau 40 secondes plus tôt avec son deuxième but de la saison. L’ailier suédois a récupéré la rondelle de JT Miller et a traversé l’enclave, plaçant un tir du revers entre le patin de Kuemper et le poteau.

Le jeu a prolongé la séquence de points de Miller à neuf matchs avec quatre buts et sept passes tout au long de la séquence.

Ovechkin est entré dans l’histoire 11:52 après le début de la première période, décochant un tir sur réception du cercle de mise au jeu devant Martin pour donner aux Capitals une avance de 2-0 avec son 13e de la saison. La grève a marqué son 403e but sur la route.

Le futur Hall of Famer a inscrit son premier de la nuit après 5h35 de jeu. Alors que Quinn Hughes, de Vancouver, revenait de derrière le filet, Ovechkin a récupéré la rondelle de son bâton et a décoché un tir rapide pour donner une avance de 1-0 à Washington.

Il s’agissait de son 135e but en ouverture de match, égalant Jaromir Jagr pour le plus dans les livres d’histoire de la LNH.

Le résultat donne aux Capitals un balayage de la série de deux matchs de la saison. Ils ont également remporté une victoire de 6-4 contre les Canucks à Washington le 17 octobre.

JEU SANS PUISSANCE

Washington est allé 0-pour-1 sur le jeu de puissance mardi et Vancouver était 0-pour-3 avec l’avantage de l’homme.

DES HAUTS ET DES BAS

Vancouver a cédé l’ailier Vasily Podkolzin et le défenseur Jack Rathbone aux Canucks d’Abbotsford lundi, puis a rappelé l’attaquant Phillip Di Giuseppe du club de la Ligue américaine de hockey mardi.

SUIVANT

Les Canucks poursuivent un match à domicile de quatre matchs jeudi alors qu’ils accueillent les Panthers de la Floride. Les Capitals affrontent le Kraken à Seattle le même soir.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

