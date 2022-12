Ovechkin marque 2 buts et dépasse Gordie Howe pour le 2e but en carrière dans la LNH

Alex Ovechkin a à peine regardé le filet vide lorsqu’il a lancé la rondelle dedans et a déclenché une fête folle avec ses coéquipiers et parmi les partisans des Capitals de Washington.

Avec un but sans regard dans un filet vide, Ovechkin est entré dans l’histoire et s’est rapproché de l’un des records les plus sacrés du hockey.

Ovechkin a marqué les buts 801 et 802 vendredi soir pour passer au deuxième rang sur la liste de carrière de la LNH. Après avoir battu le gardien de but des Jets de Winnipeg David Rittich en première période pour égaler Gordie Howe, Ovechkin a marqué presque à contrecœur juste à l’intérieur de la ligne bleue avec une minute à faire pour passer “M. Le hockey.”

Seul Wayne Gretzky avec 894 a marqué plus, et Ovechkin est maintenant à 93 buts d’avoir battu un record qui a longtemps semblé inaccessible.

“Pas à pas, les gars”, a déclaré Ovechkin après avoir posé avec ses fils Sergei et Ilya et les rondelles marquantes. “Encore un long chemin.”

Bien qu’il faudra au moins quelques années de plus pour voir s’il est possible pour Ovechkin de défier Gretzky, le dépassement de Howe a justifié de nombreuses célébrations. Les fans ont scandé : « Ovi ! Ovi ! Ovi !” tout au long de la victoire 4-1 de Washington, jamais plus fort qu’après avoir touché le filet vide.

Ses coéquipiers ont fait de même dans le vestiaire lors d’une célébration à huis clos, qui a suivi les joueurs des Jets faisant la queue pour serrer la main d’Ovechkin au centre de la glace.

“Très émouvant. Mes parents l’ont regardé de chez moi. Ma femme est ici, des enfants ici, des amis. Le faire avec le public local, c’est spécial.” Alex Ovechkin après le match après être passé au deuxième rang de tous les temps pour les buts marqués dans l’histoire de la LNH.#CapsJets pic.twitter.com/zqiw7sy0Tg – Capitales de Washington (@Capitals) 24 décembre 2022

“Je pense que c’est juste pour montrer du respect, et c’est aussi de l’histoire pour eux”, a déclaré Ovechkin. « Le match est le match, mais dès que le coup de sifflet retentit, tout tourne autour du hockey. On se respecte. »

Ovechkin a frappé le poteau lors de son premier tir dans le filet vide et a raté une autre tentative en donnant la rondelle à son compatriote Evgeny Kuznetsov – et en la récupérant. Même s’il ne voulait pas entrer dans l’histoire de cette façon, le capitaine de longue date de Washington allait faire ce qu’il fallait pour glacer la quatrième victoire consécutive de son équipe.

“C’est le genre de situation où si vous avez une chance de la saisir, vous la saisissez”, a déclaré Ovechkin. “Je le donne à Kuzy et il est comme, ‘Je ne veux pas le prendre.’ Mais après, c’est spécial.

Les coéquipiers ont sauté du banc pour célébrer et le compteur de buts de l’arène est passé à 802. Un hommage vidéo du fils de Howe, Mark, a suivi.

“Au nom de Gordie Howe, le gars que vous venez de passer, et de (ma) mère Colleen et de toute la famille Howe, nous voulons juste féliciter pour cette fantastique réalisation”, a déclaré Mark Howe en représentant son père, décédé en 2016. à 88 ans. “Vous avez été un plaisir à regarder.”

Ovechkin a fait en sorte que la communauté du hockey le regarde chasser Howe pendant plus d’une semaine après avoir enregistré un tour du chapeau pour devenir le troisième joueur avec 800 buts. Il a enduré une sécheresse de quatre matchs avant de percer vendredi.

“Après le tour du chapeau pour obtenir 800, il a fallu un peu de temps pour obtenir 801 et 802”, a déclaré le centre Dylan Strome, qui a obtenu une aide sur le premier but du match d’Ovechkin. “Voir la rondelle entrer était juste un soulagement, j’en suis sûr, de la part de tout le monde.”

Ovechkin après avoir égalisé Howe n’a pas semblé satisfait de s’être arrêté à 801. Il a obtenu une échappée au début de la deuxième période et a été refusé cette fois par Rittich – le 166e gardien différent sur lequel il a marqué – et a eu quelques autres chances au fur et à mesure que le match avançait.

Alors que les Capitals menaient 3-1 en fin de match et que Rittich a retiré un attaquant supplémentaire, les partisans ont demandé à Ovechkin de monter sur la glace. Lui et l’entraîneur Peter Laviolette avaient discuté de ne pas forcer la situation, mais lorsque ce fut au tour d’Ovechkin, il ne rata pas son opportunité.

« Il y a aussi quelque chose de bien dans ce qu’il fait offensivement lorsque le gardien est hors du filet, a dit Laviolette. “Nous n’avons rien changé et c’est un moment assez spécial, une nuit assez spéciale.”

Cela rendait plus spécial pour Ovechkin la présence de sa femme Nastya et de ses fils. Quelques minutes après que Sergei, quatre ans, et Ilya, deux ans, se soient assis sur ses genoux dans le vestiaire, Ovechkin a également rayonné en sachant que ses parents regardaient depuis leur domicile à Moscou.

“Très émouvant”, a déclaré Ovechkin. « Le faire avec le public local, c’est spécial. Ils me soutiennent pleinement, et c’est assez important. C’est un moment historique. C’est bien d’être dans cette catégorie de joueurs. C’est vraiment cool.”

Stephen Whyno, Associated Press

