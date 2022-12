Ovechkin franchit une étape importante dans la LNH (VIDÉO)

Le Russe a marqué son 800e but en championnat et est le premier joueur à réaliser le décompte avec une seule franchise

Un tour du chapeau d’Alexander Ovechkin lors de la victoire 7-3 des Capitals de Washington contre les Blackhawks de Chicago mardi soir a permis à la star russe d’inscrire un record de 800 buts dans la LNH.

Ovechkin n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le cap des buts, mais il est le premier à le faire dans une seule franchise.

Ovechkin, 37 ans, n’est plus qu’à un but d’attraper la légende canadienne décédée Gordie Howe à la deuxième place sur la liste des buteurs de tous les temps de la LNH.

“C’est un nombre énorme” dit Ovechkin. « C’est la meilleure entreprise que vous puissiez imaginer depuis que vous avez commencé à jouer au hockey pour être connecté à Gordie.

“Huit cents, je suis la troisième personne à avoir marqué autant de buts. Donc sans mes coéquipiers, sans l’organisation, les fans, ma famille, je n’obtiendrais jamais ce chiffre et je ne vous parlerais jamais de ces chiffres en ce moment.”

Alex Ovechkin devient le troisième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre la barre des 800 buts, rejoignant les membres du Temple de la renommée Gordie Howe (801) et Wayne Gretzky (894). Voir la répartition du jalon historique d’Ovechkin ici : https://t.co/1cKvCib0qQ pic.twitter.com/8HN6uCS7Bl – CapitalsPR (@CapitalsPR) 14 décembre 2022

Le premier but de la soirée d’Ovechkin au United Center de Chicago est survenu après seulement 24 secondes, avant d’en ajouter une seconde en avantage numérique au cours de la même période.

Son troisième but – et le numéro 800 dans la LNH – est survenu alors qu’il s’emparait d’une rondelle libre et tirait dans le filet en troisième période.

Le banc des Capitals s’est dégagé alors qu’Ovechkin était harcelé par ses coéquipiers. Le Russe a également été ovationné par la foule de Chicago, ce qu’il a reconnu en retour.

La victoire était une cinquième de suite pour les Capitals alors qu’ils continuent de prendre de l’ampleur après un début de saison indifférent.

La plupart des discussions portaient sur Ovechkin, cependant, alors qu’il poursuivait une histoire remarquable qui a commencé avec les Capitals il y a 18 saisons.

Le premier but de l’attaquant russe est survenu lors de ses débuts dans la LNH contre les Blue Jackets de Columbus lors d’une victoire de 3-2 en 2005.

Il n’a pas lâché prise depuis et est maintenant sur le point de dépasser Howe avant de tenter de chasser le meilleur buteur de tous les temps dans la LNH Wayne Gretzky, qui a inscrit 894 buts au cours de sa remarquable carrière.

Gretzky et Howe ont tous deux enregistré leurs buts avec plus d’une équipe de la LNH, tandis qu’Ovechkin l’a fait uniquement avec les Caps.

Washington a rendu hommage à leur capitaine en modifiant leurs profils de médias sociaux pour présenter un contour d’Ovechkin avec un symbole «GR8» – un clin d’œil au surnom de «Great Eight» du Russe.

Le propriétaire des Capitals, Ted Leonsis, a révélé cette semaine qu’il avait conclu un accord avec Ovechkin pour ne pas réviser l’équipe pendant que le Russe poursuit le record de Gretzky.

En retour, Ovechkin a juré de rester entièrement concentré sur la gloire collective plutôt que sur les distinctions personnelles, alors que les Capitals visent à se remettre en lice pour une première Coupe Stanley depuis 2018.

Ovechkin pourrait égaler et dépasser Howe sur la liste des buteurs de la LNH lorsque les Capitals accueilleront les Stars de Dallas au Capital One Arena jeudi soir – bien que les leaders de la division centrale poseront probablement un test plus sévère que les Blackhawks en difficulté.