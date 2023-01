Ovechkin établit un record de la LNH pour les Russes

La star des Capitals de Washington a franchi une nouvelle étape dans une saison remplie de records

Alexander Ovechkin a ajouté un autre record à son nom dimanche soir alors que la vedette des Capitals de Washington participait à son 1317e match dans la LNH, établissant un nouveau record pour les joueurs russes.

Bien qu’Ovechkin ait terminé le match sans but lors de la victoire 1-0 des Capitals, il a néanmoins innové en dépassant Alexei Kovalev en tant que meilleur joueur russe de tous les temps dans la ligue d’élite nord-américaine.

Kovalev a disputé 1 316 matchs au total pendant son séjour dans la LNH du début des années 1990 à 2013, dont la plupart ont eu lieu avec les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh et les Canadiens de Montréal. Au troisième rang parmi les Russes dans la LNH se trouve Sergei Fedorov avec 1 248 matchs, dont la majorité sont survenus aux Red Wings de Detroit, bien qu’il ait également joué avec Ovechkin chez les Capitals avant de quitter la ligue en 2009.

Ovechkin est un homme à une franchise depuis ses débuts avec Washington en 2005 et il est toujours aussi fort à l’âge de 37 ans. nouvelle entente de cinq ans avec les Capitals à l’été 2021.

Le point de repère d’Ovechkin dimanche est le dernier d’une série de jalons cette saison. Le capitaine de Washington est passé à la deuxième place sur la liste des buts de tous les temps dans la LNH en décembre lorsqu’il a marqué pour la 802e fois dans la ligue, dépassant le grand canadien Gordie Howe. Ovechkin a depuis ajouté sept buts à ce décompte, et devant lui il n’y a que Wayne Gretzky avec 894 buts.

Au Capital One Arena dimanche, l’équipe d’Ovechkin était redevable à un but du défenseur suédois Erik Gustafsson et à un jeu blanc du gardien Darcy Kuemper – qui a effectué 38 arrêts – pour leur donner la victoire sur les Blue Jackets.

La prochaine étape pour les Capitals est un voyage chez les Flyers de Philadelphie mercredi soir. Après un début de saison indifférent, les Capitals ont pris de l’élan et ont une fiche de 13-2-2 à leurs 17 derniers matchs, ce qui les place au troisième rang de la division métropolitaine.