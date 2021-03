BUFFALO, NY: Alex Ovechkin a égalé Phil Esposito au sixième rang de la liste de la LNH avec son 717e but, et les Capitals de Washington ont battu les Sabres de Buffalo 6-0 lundi soir.

Ovechkin a marqué en troisième période, aidant à envoyer les Capitals à leur cinquième victoire consécutive avec son 1 299 point en carrière à un moment de devenir le 35e joueur à atteindre 1 300 points.

Il a marqué de la fente sur une passe de l’ancien sabre Conor Sheary, qui a trouvé Ovechkin coupant vers le filet. Ovechkin a lancé un tir rapide devant Carter Hutton, qui a été examiné.

Vitek Vanecek a stoppé 23 tirs et amélioré à 4-0-1 contre les Sabres. Evgeny Kuznetsov, Nicklas Backstrom, Richard Panik, Daniel Sprong et Garnet Hathaway ont également marqué pour Washington.

Hutton a effectué 24 arrêts pour Buffalo, soit un dossier de 0-9-2 à ses 11 derniers matchs, le troisième plus long dérapage de l’histoire de l’équipe.

PINGOUINS 4, BRUINS 1

PITTSBURGH: Evgeni Malkin a marqué sur un avantage numérique pour son 1100e point en carrière, menant Pittsburgh à la victoire.

Malkin est le troisième joueur d’origine russe à atteindre 1 100 points dans la LNH, rejoignant Alex Ovechkin et Sergei Fedorov. Malkin a marqué huit buts la saison et a également obtenu une aide tout en prolongeant sa séquence de points à huit matchs.

Tristan Jarry a réalisé 42 arrêts, un sommet de la saison, lors de la sixième victoire consécutive de Pittsburgh. Sidney Crosby a inscrit un but et deux passes, et Jake Guentzel et Evan Rodrigues ont également marqué.

Matt Grzelcyk a marqué un but en avantage numérique pour les Bruins, qui ont remporté quatre victoires lors de leurs 13 derniers matchs. Jaroslav Halak a effectué 22 arrêts à son quatrième départ consécutif.

PANTHERS 6, BLACKHAWKS 3

SUNRISE, Floride: Aleksander Barkov a marqué un but décisif en désavantage numérique en troisième période, propulsant la Floride à sa quatrième victoire consécutive.

Barkov a enfoncé une rondelle lâche de la droite devant avec 6:34 à faire. C’était le premier but en désavantage numérique des Panthers cette saison.

Sergei Bobrovsky a stoppé 26 tirs et remporté son sixième départ consécutif. Gustav Forsling, Carter Verhaeghe et Alex Wennberg ont chacun marqué un but et une passe. Owen Tippett a marqué son troisième but en quatre matchs et Aaron Ekblad a également marqué.

Patrick Kane, Philipp Kurashev et Brandon Hagel ont marqué pour les Blackhawks, qui ont perdu pour la quatrième fois en cinq matchs. Kevin Lankinen a effectué 30 arrêts.

PRÉDATEURS 4, FOUDRE 1

TAMPA, Floride: Calle Jarnkrok a inscrit un but en désavantage numérique et trois passes, aidant les Predators à gagner sur la route.

Pekka Rinne a stoppé 38 tirs et récolté sa 14e aide en carrière lors de la première victoire de Nashvilles contre Tampa Bay en six rencontres au cours de la saison. Mattias Ekholm a inscrit un but et une aide, et Eeli Tolvanen et Viktor Arvidsson ont également marqué.

Les Predators ont gagné pour la deuxième fois au cours des huit derniers matchs.

Steven Stamkos a marqué pour Tampa Bay, qui a perdu pour la deuxième fois à domicile cette saison en 12 matchs. Curtis McElhinney est tombé à 2-3-1 la saison après avoir stoppé 22 tirs.

