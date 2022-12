Ovechkin bat le record de la LNH

Le Russe a franchi une nouvelle étape en matière de tirs au but

L’attente se poursuit avant qu’Alexander Ovechkin n’atteigne la deuxième place du classement des buteurs de tous les temps de la LNH, bien que la star russe ait battu un record jeudi en devenant le leader de tous les temps de la ligue pour les tirs au but.

Ovechkin n’a pas réussi à trouver le filet pour un quatrième match de suite, ce qui signifie qu’il reste bloqué sur 800 buts dans la LNH pour sa carrière – un seul derrière Gordie Howe sur la liste de tous les temps.

Mais l’ailier russe a obtenu deux aides alors que les Capitals ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3-2 en prolongation, atteignant également un jalon historique de tirs au but avec un effort en troisième période.

Le tir au but a porté le total d’Ovechkin à 6 210 en 1 309 matchs dans la LNH – dépassant la légende canadienne Ray Bourque comme record de la ligue. Le défenseur Bourgue a réussi 6 209 tirs au but en 1 612 matchs en carrière.

À la fin de l’action au Centre Canadian Tire, Ovechkin avait augmenté son total à 6 211. La ligue a commencé à enregistrer des statistiques de tirs au but à partir de la saison 1959-1960, et Ovechkin et Bourque sont les seuls joueurs à avoir franchi la barre des 6 000.

Bien qu’il ait dû attendre un but insaisissable qui le placerait en deuxième position aux côtés de Howe sur la liste de tous les temps, Ovechkin a déclaré qu’il n’était pas indûment inquiet.

“Si je jouais là-bas et [got] aucune chance, ouais, je serais inquiet, “ a déclaré le joueur de 37 ans, cité par ESPN.

“Mais j’ai des chances. Leur gardien a bien joué, et en ce moment, il est important d’obtenir deux points et de continuer à progresser au classement.

Ovechkin aura la chance d’atteindre le cap des 801 buts lorsque les Capitals accueilleront les Jets de Winnipeg à Washington vendredi soir.

Les Capitals sont actuellement cinquièmes au classement de la division métropolitaine, à trois points des Penguins de Pittsburgh et des Rangers de New York.