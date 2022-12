Ovechkin à 800 poursuit maintenant Howe pour le 2e sur la liste des buts de la LNH

Alex Ovechkin est devenu seulement le troisième joueur de la LNH avec 800 buts, ce qui l’a mis sur le point de franchir sa prochaine étape importante dans l’histoire du hockey.

Ovechkin n’est qu’à deux buts de dépasser Gordie Howe pour le deuxième sur la liste de carrière. “M. Hockey » est le seul joueur entre Ovechkin et le record de Wayne Gretzky de 894 qui a longtemps semblé inaccessible. Le capitaine de longue date des Capitals de Washington reste sur la bonne voie pour défier le “Great One”.

Mark Howe a dit exactement cela à Ovechkin lorsqu’ils se sont assis la semaine dernière.

“J’ai dit:” Je sais que vous allez dépasser Gordie, félicitations, mais vous devez viser le numéro 99 “, a rappelé Howe mercredi, faisant référence au numéro de chandail de longue date de Gretzy. “Parce qu’une fois que vous commencez à vous en approcher et que vous voyez que c’est à portée de main, cela en fait un énorme facteur de motivation.”

Mais d’abord, nos 801 et 802, qu’Ovechkin pourrait marquer dès jeudi soir à domicile contre les Stars de Dallas. Les Capitals accueillent également les Maple Leafs de Toronto – lors de « Hockey Night in Canada », rien de moins – samedi et l’ancienne équipe de longue date de Gordie, les Detroit Red Wings, lundi soir.

« Allons-y étape par étape », a déclaré Ovechkin mardi soir à Chicago après avoir atteint le plateau des 800 buts avec un tour du chapeau qui lui a valu une standing ovation. « C’est un gros chiffre. C’est la meilleure compagnie que vous puissiez imaginer depuis que vous avez commencé à jouer au hockey, avec Gordie (et Wayne) — 800, je suis la troisième personne à marquer autant de buts.

Mark Howe, le plus jeune fils de Gordie et lui-même défenseur du Temple de la renommée du hockey et dépisteur de longue date, se souvient avec émotion que Gretzky a demandé à son père de le rejoindre lors de son approche de l’ancien record en mars 1994 et sait que ses parents soutiendraient pleinement Ovechkin s’ils étaient toujours en vie. C’était un autre message à Ovechkin, à qui Howe a tenu à parler en personne au lieu de simplement enregistrer des messages vidéo de félicitations.

“J’ai dit:” Si Gordie et (sa femme) Colleen étaient ici, ils vous soutiendraient à 100% “, et cela ne fait aucun doute”, a déclaré Howe. « J’ai dit : ‘La famille Howe, nous tirons pour vous. Nous sommes d’enracinement pour vous.

Gretzky encourage ouvertement Ovechkin à battre son record, ce qui prendrait 95 buts de plus pour le meilleur buteur de cette génération qui a 37 ans et produit à un clip jamais vu par un joueur de cet âge. Ovechkin a encore trois ans sur le contrat qu’il a signé en 2021 avec un œil sur la marque de Gretzky. À son rythme cette saison, il dépasserait les 50 buts et le placerait à une soixantaine du record.

Une autre saison de 50 buts serait la 10e d’Ovechkin, dépassant Gretzky dans ce département. Mark Howe ne parie pas contre Ovechkin pour atteindre 895.

“C’est sa santé et c’est sa passion pour le jeu”, a déclaré Howe. «Tant qu’il a de la passion et qu’il se bat, qu’il est en compétition, il va marquer sa part de buts. Et que cela prenne deux ans, trois ans, quatre – tout ce qu’il faut – mais tant qu’il a toujours un amour et une passion pour le jeu, oui, alors ce record sera battu.

La marque de Howe, qui a duré 14 ans depuis sa retraite en 1980 à l’âge de 52 ans, est un autre tremplin pour Ovechkin, qui a dépassé Phil Esposito, Marcel Dionne, Brett Hull et Jaromir Jagr pour passer à la troisième place. Ovechkin détient déjà des records pour le plus de buts marqués sur la route et en supériorité numérique et avec la même franchise.

À la suite d’une autre célébration dans les vestiaires d’un jalon d’Ovechkin, l’entraîneur des Capitals Peter Laviolette a déclaré : « Il y a quelque chose tous les soirs. Et c’est en grande partie parce qu’Ovechkin s’est séparé dans le panthéon des meilleurs du sport pour mettre la rondelle dans le filet.

« C’est ce que font les grands marqueurs, a dit Laviolette. « Ils savent où aller. Je pense qu’ils savent où être. Je pense qu’ils savent où la rondelle va aller. Je pense qu’ils ont le don de l’enlever de leur bâton. Je pense qu’ils ont beaucoup de détails dans l’exécution du plan réel. On n’y arrive pas par hasard, c’est sûr.

Mark Howe le sait et pense que son père aurait une profonde appréciation pour Ovechkin, tout comme ses pairs à l’époque de Gordie il y a plus d’un demi-siècle. C’est un peu différent dans la mesure où Gretzky idolâtrait Howe avant la naissance d’Ovechkin, mais Mark a été frappé par quelque chose que l’ailier superstar russe a dit lors d’une entrevue conjointe.

«Alex, il dit: ‘Eh bien, oui, son nom est ‘M. Hockey’, il doit signifier quelque chose’ », a déclaré Howe. “Papa a fait ses preuves dans les années 50 et 60 principalement, mais je pense que son nom occupe toujours une place importante dans le hockey.”

Il en sera de même pour Ovechkin longtemps après avoir dépassé Howe et tiré son meilleur coup sur Gretzky.

—Stephen Whyno, Associated Press

hockeyNHL