Ovation debout de l’ONU pour le président Zelenskyy, mais le veto du Conseil de sécurité russe signifie que l’organisation manque de mordant | Nouvelles du monde

Bien que le président ukrainien ne puisse pas le voir, la réaction dans la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies à son discours était celle qu’il souhaitait. Une standing ovation des représentants de nombreux pays alignés.

Les graves menaces nucléaires du président Poutine était venu avant l’aube, heure des États-Unis, alors que les dirigeants et les délégués à l’Assemblée générale annuelle dormaient.

Et lorsque les dirigeants sont arrivés, nos tentatives pour solliciter leurs réactions ont échoué.

Le Premier ministre canadien, le président de la Commission européenne et le ministre turc des Affaires étrangères sont tous restés silencieux. Ce n’était pas le moment pour des remarques improvisées.

Il y avait plutôt une anticipation de la réaction du président américain Biden au langage du jour au lendemain de Moscou. Son discours avait une phrase ou deux retravaillées et l’accent a changé.

“Cette guerre vise à éteindre le droit de l’Ukraine à exister en tant qu’État. C’est clair et simple. Où que vous soyez, quoi que vous croyiez, cela devrait vous glacer le sang”, a-t-il déclaré.

“Si les nations peuvent poursuivre des ambitions impériales sans conséquences, nous mettons en péril tout ce que représente cette institution.”

Sur les spécificités de la menace nucléaire russe : « Nous ne recherchons pas le conflit. Nous ne recherchons pas une guerre froide… Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée.

Analyse : Pourquoi l’escalade de la guerre de Poutine en Ukraine pourrait lui donner prétexte de recourir à la frappe nucléaire

Le président ukrainien Zelenskyy a été connecté par vidéo à la chambre depuis Kyiv.

Il a exigé “une juste punition” de la Russie pour un “crime commis contre les valeurs qui font de vous et moi une communauté des Nations Unies”.

“Il n’y a qu’une seule entité parmi tous les États membres de l’ONU qui dirait maintenant, s’il pouvait interrompre mon discours, qu’il est satisfait de la guerre, de sa guerre”, a déclaré Zelenskyy.

Le discours de Liz Truss est intervenu en fin de journée – rien de plus qu’une bizarrerie du calendrier de l’ONU.

Premier ministre depuis moins de trois semaines et elle est déjà sur le podium sur la scène mondiale. Quel baptême du feu.

C’était un moment pour elle de laisser sa marque et dans une chambre comme l’ONU, l’impact est souvent plus que des mots, c’est une question de livraison.

“Ce matin, nous avons vu Poutine essayer désespérément de justifier ses échecs catastrophiques.” dit-elle.

“Il redouble d’efforts en envoyant encore plus de réservistes vers un destin terrible. Il essaie désespérément de revendiquer le manteau de la démocratie pour un régime sans droits de l’homme ni libertés. Et il fait encore plus de fausses déclarations et de menaces de sabre.”

Elle n’est pas l’oratrice qu’était son prédécesseur. Commander un forum comme la chambre de l’ONU n’est pas facile.

Plus tôt, elle a eu sa première rencontre en tête-à-tête avec le président Biden.

L’Ukraine était également au centre des préoccupations là-bas, et il y avait naturellement un front uni.

Mais à partir des quatre minutes environ de la réunion où les caméras étaient autorisées, le langage corporel semblait raide.

Le Royaume-Uni et l’Amérique sont deux nations ayant une relation spéciale – oui, mais en tant que dirigeants, Joe Biden et Liz Truss ont une politique très différente et aucun rapport évident.

Le prochain objectif ici plus tard dans la journée – une réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l’ONU, où – comme les autres membres permanents – la Russie dispose d’un droit de veto.

Attendez-vous à un affrontement de mots : le Russe Sergueï Lavrov face à l’Américain Tony Blinken et le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly.