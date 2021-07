Oval Invincibles Women vs Manchester Originals Women – Tableau de bord, statistiques, composition

100

Tash Farrant à Cordelia Griffith. Balle de longueur plus lente, à l’extérieur de la souche sur la piste Slog, dans les airs sous contrôle à long pendant 2 courses, aligné par Ismail. Manchester Originals Women a marqué 135-6 sur 100 balles. Lizelle Lee a obtenu le meilleur score avec 42 et Harmanpreet Kaur l’a bien soutenue avec 29. Pour Oval Invincibles Women, Tash Farrant a été brillante avec le ballon en ramassant trois guichets. Rejoignez-nous pour la course poursuite dans un instant.