Ouvrir les routes, arrêter le développement et reprendre les affaires

Cette semaine, des améliorations de la circulation ont été apportées dans et autour de la ville de Southport, l’ouest du comté de Brunswick continue de connaître une croissance et le vote anticipé a commencé.

Pour ceux qui sont coincés dans le trafic de Southport, comme nous, depuis le cyclone tropical potentiel 8, vous serez soulagés de savoir que les deux ponts le long de la NC 211 sont ouverts à la circulation et que les principales circulations dans la région sont revenues à la normale. Lorsque la première voiture a traversé le pont récemment rouvert vendredi matin, de nombreuses personnes dans la région de Southport ont applaudi, en particulier les propriétaires d’entreprises qui ont été durement touchées par les problèmes de circulation. Pour en savoir plus sur l’impact sur les entreprises, consultez mon histoire ici.

Alors que les routes s’ouvrent, le conseil de planification du comté de Brunswick suspend pendant un mois toute approbation de plans et de politiques nouveaux ou améliorés. Tous les plans d’aménagement et de site majeurs ont été déposés jusqu’en novembre.

Ce soir, les commissaires du comté devraient savoir si le personnel recommande l’adoption d’un moratoire et si le comté doit améliorer les voies d’évacuation d’urgence. Cela voudra peut-être figurer sur votre emploi du temps ; Je sais que c’est sur le mien. Apprenez-en davantage ici.

La ville de Carolina Shores tient deux audiences publiques pour le zonage et l’annexion du Carolina Business Park à 10 heures le mardi 12 novembre.

Ici, nous grandissons à nouveau

Les petites villes connaissent une croissance à la fois commerciale et commerciale. Carolina Shores se prépare à accueillir un Publix et un Walmart à côté tandis que la communauté Ash se prépare à accueillir davantage de logements dans son jardin. Quelle ville sera la prochaine ? Voir l’histoire ici.

Des centaines de personnes ont profité du vote anticipé aujourd’hui au New Hanover County Senior Centre le 17 octobre 2024 à Wilmington, Caroline du Nord. KEN BLEVINS/STARNEWS

Actualités électorales

Le vote anticipé ayant débuté cette semaine, nous voulions vous informer que vous pouvez trouver des informations sur les élections sur www.starnewsonline.com. Certaines des choses que vous trouverez incluent une histoire sur les sites et les horaires de vote anticipé, un guide pour les courses à l’échelle de l’État et un guide pour les courses locales. Vous trouverez également une couverture des rassemblements locaux, et notre collègue électorale Sarah Gleason jette également un œil aux récents sondages.

