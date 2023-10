Ouvrir de nouveaux horizons dans le design automobile : LyondellBasell présente des solutions translucides innovantes

Rotterdam, le 9 octobre 2023 – Le monde du design automobile connaît une nouvelle ère de design alors que les plastiques translucides ouvrent la voie à davantage de personnalisation et à des effets de lumière captivants. Les fabricants d’équipement d’origine (OEM), en particulier ceux du secteur des véhicules électriques (VE), recherchent avec impatience des effets de lumière accrocheurs qui promettent de remodeler le paysage du design automobile. LyondellBasell (NYSE : LYB) est fier de présenter une nouvelle gamme de composés de polypropylène translucides, portant les noms de marque Hifax et Hostacomoffrant aux équipementiers une plateforme innovante de créativité.

Dans le monde en constante évolution du design automobile, les composés de polypropylène translucides de pointe LyondellBasell, Hifax et Hostacom les qualités translucides offrent de nouvelles solutions. Ces matériaux surmontent des défis tels que le jaunissement et la faible rigidité, grâce à la technologie de mélange pionnière de LyondellBasell. Dotées d’effets visuels exceptionnels, d’une résistance aux UV et d’une durabilité remarquable, ces solutions mono-matériaux s’intègrent parfaitement à la peinture automobile standard. Qu’il s’agisse de créer des jeux de lumière captivants à l’intérieur des véhicules ou de créer une esthétique extérieure saisissante, Hifax et Hostacom les composés translucides établissent une nouvelle référence industrielle pour les applications translucides.

Alexandre Martin, responsable du développement commercial chez LyondellBasell, a souligné : « Les composés de polypropylène translucides de LyondellBasell donnent aux concepteurs la liberté d’explorer de nouveaux territoires, leur permettant de créer des expériences automobiles captivantes et mémorables. Permettant une solution mono-matériaux, ces Hifax et Hostacom Les qualités translucides sont non seulement des choix innovants mais également respectueux de l’environnement.

LyondellBasell est fier d’offrir aux équipementiers et aux concepteurs la liberté de rêver, d’innover et de donner vie à leurs visions grâce à la puissance des plastiques translucides. Visitez notre stand n°1112 à Fakuma dans le hall 1 pour en savoir plus ou visitez www.lyondellbasell.com.

