Ouvriers tués dans l’explosion d’une usine de munitions turque

Les rapports indiquent que l’explosion a été causée par une réaction chimique lors de la production de dynamite

Cinq personnes ont été tuées samedi dans une explosion dans une usine d’explosifs à la périphérie de la capitale turque, ont confirmé des responsables.

« Une explosion s’est produite à l’usine de fusées et d’explosifs MKE à [the] quartier Elmadag d’Ankara », a déclaré un communiqué du ministère de la Défense de Türkiye. « À la suite de l’explosion, cinq de nos ouvriers sont morts en martyrs. Une enquête judiciaire et administrative a été ouverte concernant l’incident.

La tragédie s’est produite vers 8 h 45, heure locale, a rapporté le Washington Post, citant une déclaration aux journalistes du gouverneur d’Ankara, Vasip Sahin. Il a ajouté que l’explosion a probablement été causée par une réaction chimique lors de la production de dynamite et que l’explosion a provoqué l’effondrement d’un bâtiment, tuant tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur.

Les procureurs ont ouvert une enquête officielle, a ajouté Sahin, faisant écho à la déclaration du ministère turc de la Défense. L’usine est située à environ 40 km (25 miles) à l’est d’Ankara.

Un reportage de la chaîne de télévision locale NTV a déclaré que de la fumée grise pouvait être vue s’échapper de l’usine lorsque les services d’urgence sont arrivés sur les lieux. Certaines fenêtres de résidences et de propriétés commerciales voisines ont été endommagées lors de l’explosion, selon le rapport.

Les membres de la famille des travailleurs de l’usine ont commencé à arriver sur les lieux peu de temps après, selon de nombreux rapports. Sahin a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait pas de travailleurs qui restaient piégés ou qui attendaient d’être secourus, et qu’on ne s’attendait pas à d’autres blessures.

L’agence de presse Tasnim a rapporté que l’incendie résultant de l’explosion a été maîtrisé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été informé de l’explosion par le ministre de la Défense Yasar Guler, a rapporté samedi le quotidien turc Daily Sabah. Erdogan a présenté ses condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie.