«  Ouvrez les tourniquets  »: le Premier ministre britannique Johnson donne le feu vert à 10000 fans pour revenir aux matchs de Premier League

Johnson a confirmé cette décision lors d’une conférence de presse lundi après-midi.

Lors de son discours d’ouverture, qui a exposé les détails de l’assouplissement supplémentaire des restrictions de verrouillage dans toute l’Angleterre, le Premier ministre a confirmé que son gouvernement le ferait. « déverrouillez les tourniquets de nos stades sportifs sous réserve de limites de capacité ».

Cela signifie qu’à partir du lundi 17 mai prochain, les grands stades extérieurs assis seront autorisés à accepter jusqu’à 10000 parieurs, tandis que les sites plus petits seront plafonnés à 4000 ou 50%, selon le montant le plus bas.

Aujourd’hui, nous avons annoncé la plus grande étape de notre feuille de route et cela nous permettra de faire bon nombre des choses que nous aspirions à faire depuis longtemps. Protégeons donc ces gains en continuant à faire preuve de prudence et de bon sens. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 mai 2021

Le gouvernement britannique autorisera des foules plus importantes à partir du 21 juin, avec le tournoi Euro 2020 à l’horizon.

Le mois dernier, une demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton a été le premier événement sportif de plein air en Grande-Bretagne depuis la pandémie à accueillir de nouveau les parieurs, mais seuls les résidents de la région de Wembley et les travailleurs clés ont été autorisés à y accéder.

Le week-end suivant, 2000 fans qui ont acheté des billets ont profité de la finale de la Carabao Cup disputée par Manchester City et Tottenham, et le plus gros test à ce jour sera quand plus de 10 fois ce montant verra Chelsea affronter Leicester dans l’équivalent de la FA Cup samedi.

RUPTURE: La finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester City pourrait accueillir 21000 fans le 15 mai. 🙏 pic.twitter.com/WLAQzwdkbA – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 26 avril 2021

Dans des commentaires faits la semaine dernière, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a confirmé que seuls les supporters locaux pourront assister aux matches pour le reste de la campagne 2020/2021, mais a déclaré que ce serait toujours « génial de revoir les fans ».

« Ils nous ont énormément manqué et la Premier League n’a pas été la même sans eux. Leur présence nous assurera une finale fantastique jusqu’à la fin de notre saison », Masters ajoutés.

« Même si seul un petit nombre de supporters locaux seront à nos matches la semaine prochaine, c’est une étape importante dans notre retour à la normalité », a-t-il ajouté. conclut-il.

Toutes les équipes de Premier League bénéficieront de l’étape car elles ont chacune un match à domicile et un match à l’extérieur restants dans les deux derniers tours de la saison.

L’UEFA envisage de déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley … ou au Portugal. Décision attendue dans les prochaines 48 heures pic.twitter.com/RfX2wFrxol – Frank Khalid (@FrankKhalidUK) 10 mai 2021

Ailleurs, le gouvernement britannique fait pression pour que la finale de la Ligue des champions se tienne également à Wembley.

En tant qu’affaire entièrement anglaise qui oppose Manchester City à Chelsea, une exception spéciale pour admettre 25000 fans serait faite, bien que Lisbonne offre une concurrence féroce comme lieu alternatif à Istanbul avec la Turquie sur la liste rouge du Royaume-Uni.

« Ce serait génial d’accueillir [the final] ici si nous pouvons, « Johnson a déclaré ce week-end, ajoutant que « avec deux équipes anglaises en finale, ce serait vraiment dommage que les fans ne puissent pas y assister ».