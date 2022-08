Ouvrez de nouvelles expériences de productivité et d’expression de soi avec les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 de Samsung – Samsung Global Newsroom

Le lancement du premier Galaxy Fold a marqué un tournant dans l’histoire des smartphones. Samsung Electronics avait ouvert une nouvelle catégorie mobile, conçue pour une nouvelle ère. Poursuivant son histoire d’innovation mobile, la sortie du Galaxy Z Flip4 et du Galaxy Z Fold4 marque la prochaine étape dans la création de téléphones flexibles pour l’ère moderne.

Avec le dernier lancement de la série Galaxy Z, Samsung s’est appuyé sur le succès de ses itérations précédentes et a ajouté plus de fonctionnalités, d’accessoires et d’expériences pour repousser les limites des conceptions qui se retournent et se plient encore plus loin.

Depuis sa sortie, chaque téléphone a développé une identité de conception unique : Z Flip4 est l’outil ultime d’expression de soi à l’intérieur comme à l’extérieur, et Z Fold4 est une centrale multitâche aux performances ultimes.

Mais quel que soit le téléphone que vous avez en main, vous pouvez vous préparer à découvrir des pliables entièrement redéfinis.

Laissez l’avenir se dérouler entre vos mains

L’identité Galaxy Z est connue pour les téléphones qui transforment leur forme ainsi que la vie quotidienne de leurs utilisateurs. Le Z Fold4 mis à jour dispose d’un écran encore plus large, d’une charnière plus fine et d’un poids plus léger, offrant l’utilisation à une main la plus confortable à ce jour. Pendant ce temps, Z Flip4 est tout aussi haut de gamme et compact – prenant la moitié de la taille d’un smartphone conventionnel une fois plié. Avec la charnière plus mince, les bords raffinés, le verre contrasté et les cadres en métal brillant, le nouveau design est le plus raffiné à ce jour.

Votre téléphone, à votre façon

Maintenant plus que jamais, les utilisateurs veulent un appareil qu’ils peuvent vraiment s’approprier. Dans cet esprit, Z Flip4 propose une gamme étendue d’options de couleurs et d’accessoires avec lesquels les utilisateurs peuvent exprimer leurs propres personnalités et préférences uniques. Les utilisateurs peuvent compléter leur style avec un design haut de gamme dans des couleurs héritées, notamment Bora Purple et Graphite, et même de nouvelles couleurs audacieuses comme Pink Gold et Blue.

Le plaisir ne s’arrête pas au Z Flip4 — les utilisateurs du Z Fold4 peuvent choisir parmi des couleurs raffinées et haut de gamme telles que Graygreen, Beige et Phantom Black, puis accessoiriser avec un S Pen Fold Edition de couleur assortie.

Design, centré sur vous

S’appuyant sur les principes de conception élevés pour lesquels la ligne Bespoke est connue, la série Galaxy Z Flip4 a également publié une édition Galaxy Bespoke étendue,1 une expérience exclusive de personnalisation des appareils permettant aux utilisateurs de créer des appareils qui leur sont propres. Désormais, les consommateurs de 28 pays peuvent choisir parmi 75 combinaisons de couleurs de verre et de cadre pour personnaliser leurs appareils.

Accessoiriser avec style

Bien sûr, un téléphone n’est pas complet sans les accessoires parfaits. Des housses transparentes minces classiques et des housses en cuir à rabat haut de gamme, aux étuis en silicone à anneaux et à sangles – ou même un design de Marvel, Disney et Star Wars – les utilisateurs peuvent choisir un étui pour se démarquer de la foule. Disponible dans une gamme de motifs graphiques colorés, Samsung propose des accessoires qui encadrent avec précision la forme emblématique de votre téléphone.

Personnalisation d’une couverture à l’autre

À l’intérieur comme à l’extérieur, le Galaxy Z Flip4 offre des options de personnalisation de niveau supérieur permettant aux utilisateurs de s’exprimer. L’écran de couverture présente de nouveaux designs d’horloge et de nouveaux arrière-plans, y compris des images, des GIF et même des vidéos. Les utilisateurs peuvent choisir un thème Galaxy qui met entièrement à jour l’écran principal et l’écran de couverture avec des polices, des icônes et des designs personnalisés pour compléter parfaitement votre style.

Prenez un selfie parfait, instantanément

Obtenez un selfie parfait à chaque fois avec Quick Shot amélioré. Ce mode appareil photo rapide et facile pour l’écran de couverture Galaxy Z Flip4 prend désormais en charge un aperçu qui reflète le rapport réel de la photo, ainsi que le mode Portrait – offrant plus de choix dans la façon dont vous capturez en déplacement ou dans le confort de votre maison.

Capturez des moments sous tous les angles

Conçu avec le jeune créateur à l’esprit, Z Flip4 veut que ses utilisateurs aient des possibilités illimitées de s’exprimer sous tous les angles. Avec FlexCam, les utilisateurs peuvent capturer des photos et des vidéos à partir de différents points de vue, avec des angles plus audacieux que jamais. Enregistrez des vidéos mains libres ou capturez des selfies de groupe complet sous différents angles en pliant partiellement Z Flip4 pour activer FlexCam.

L’appareil photo Z Flip4 amélioré est équipé d’un capteur 65 % plus lumineux, ce qui donne de meilleures photos et vidéos en basse lumière, afin que les utilisateurs puissent prendre un excellent contenu, de jour comme de nuit.

Élégant et durable

Les deux Z Flip4 et Z Fold4 sont équipés de nos cadres en aluminium Armor et de notre couvercle de charnière ainsi que de Corning exclusif.® Gorille® Victus en verre®+, faisant des appareils conçus pour être les pliables les plus résistants jamais conçus. De plus, Z Flip4 et Z Fold4 font sensation en étant les seuls téléphones pliables résistants à l’eau sur le marché.

Fonction à l’avant

Pour les utilisateurs qui ont besoin d’effectuer des tâches essentielles en un clin d’œil, Z Flip4 est livré avec une fonctionnalité étendue d’écran de couverture. Passez des appels, répondez à des SMS avec emoji et Speech to Text, ou même éteignez vos lumières à la maison sans ouvrir votre appareil. Avec plus de raccourcis que jamais, y compris une lampe de poche, le mode avion, l’activation WiFi et Bluetooth, et même un nouveau widget SmartThings Scene, les utilisateurs peuvent tout faire sans jamais déplier leur téléphone.

Image parfaite, à chaque fois

Obtenir cette photo parfaite est facile avec Z Fold4, qui prend de superbes photos et vidéos avec un objectif grand angle 50MP amélioré et un objectif Space Zoom 30x. Le facteur de forme unique du téléphone lui confère un avantage particulier lors de la prise de photos, en particulier en ce qui concerne sa variété de modes d’appareil photo, y compris la carte de zoom plus grande activée en mode Capture View, Dual Preview et Rear Cam Selfie. Avec une taille de pixel plus grande, un capteur 23 % plus lumineux et une puissance de traitement améliorée, les utilisateurs peuvent capturer des images claires, de jour comme de nuit.

Productivité ultime de n’importe où

Le Galaxy Z Fold4 est conçu pour vous aider à en faire plus à la fois. Avec la nouvelle barre des tâches, vous pouvez facilement accéder et basculer entre vos applications les plus utilisées, offrant une disposition familière comme votre PC. Avec de simples gestes de balayage, les utilisateurs peuvent basculer instantanément des applications plein écran vers des fenêtres contextuelles ou diviser leur écran en deux pour plus de façons d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez même consulter vos e-mails sur votre téléphone avec l’interface utilisateur à deux volets exclusivement conçue pour les pliables, vous donnant plus d’informations à la fois.

Découvrez la commodité de niveau supérieur

Tout comme Z Flip4, Z Fold4 offre un moyen pratique d’interagir avec votre appareil sans jamais avoir besoin de déplier votre téléphone. Avec l’écran de couverture optimisé, vous pouvez profiter d’une expérience de smartphone standard à l’extérieur et d’une expérience de type tablette à l’intérieur, le tout sans faire de compromis sur la taille, le poids ou la capacité de poche. De plus, vous pouvez utiliser confortablement et facilement l’écran de couverture du Galaxy Z Fold4 d’une seule main, grâce à sa taille plus large, son nouveau rapport d’écran, ses cadres plus étroits et son poids plus léger. Désormais, une meilleure façon d’utiliser votre téléphone pliable est à portée de main.

Restez dans le jeu

Les joueurs et les cinéphiles peuvent se réjouir car le Z Fold4 offre un écran principal encore plus lumineux de 7,6 pouces qui rend tout type de divertissement immersif. Vous pouvez rester concentré sur votre contenu préféré grâce au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz de l’écran et à la caméra sous écran (UDC) moins visible. Avec un meilleur matériel et des temps de réponse créant une expérience de jeu plus fluide dans l’ensemble, il y a une bonne raison pour laquelle le Galaxy Z Fold4 est connu comme le “meilleur appareil de jeu de la galaxie”.

Tout en poursuivant l’héritage d’innovation des smartphones Galaxy, la série Galaxy Z a été conçue pour offrir aux utilisateurs un design emblématique, des expériences de pointe et des fonctionnalités pratiques que les utilisateurs connaissent et apprécient. Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 sont les derniers exemples de la façon dont Samsung élargit les possibilités des smartphones et crée des appareils polyvalents pour l’ère moderne. Qu’il s’agisse d’améliorer votre productivité ou de vous donner des outils pour exprimer pleinement votre personnalité, les concepteurs de Samsung travaillent dur pour que l’innovation mobile soit toujours centrée sur vous.

1 Les clients peuvent choisire options de cadre de Noir, Argent ou Or et frcouleurs avant et arrière jaune, blanc, bleu marine, kaki ou rouge. La disponibilité des couleurs peut varier selon le pays, la région ou transporteur. Édition sur mesure uniquement Disponible sur Samsung.com. Veuillez prévoir 3 à 4 semaines (estimation) pour la livraison.