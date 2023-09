Ouvertures d’entreprises et mises à jour en août 2023

Voici un aperçu des dernières nouvelles sur les projets d’affaires et de développement prévus ou en cours dans la région de Dayton.

Bill’s Donut Shop à Centreville change de propriétaire après des décennies dans la même famille

CENTERVILLE — Bill’s Donut Shop change de mains pour la première fois depuis près de trois décennies.

Les frères et sœurs Lisa Tucker et Jim Elam, qui ont repris l’entreprise de Centerville de leurs parents en 1995, ont déclaré qu’ils la vendaient à Marshall et Amy Lachman de Beavercreek, qui vivaient auparavant à Centreville depuis plus de 20 ans.

Tucker a déclaré que tout chez Bill’s Donut Shop, ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept au 268 N. Main St., restera le même, y compris les boulangers, les recettes, l’équipement et le personnel.

Il a acheté le plus grand gratte-ciel de Dayton. Puis le travail de bureau a radicalement changé

Le PDG de Stratacache, Chris Riegel, a acheté ce qui était autrefois la Kettering Tower pour 13 millions de dollars en février 2019, un peu plus d’un an avant que le monde du travail de bureau ne change à jamais.

Riegel, lors d’entretiens antérieurs, a déclaré qu’il n’avait aucun regret, même s’il a reconnu que l’achat du bâtiment plus tard aurait probablement entraîné pour lui un prix d’achat inférieur.

Le bâtiment, aujourd’hui Stratacache Tower, domine l’horizon de la ville. Avec ses 30 étages, c’est le plus grand gratte-ciel de Dayton. Sa superficie de près d’un demi-million de pieds carrés est 100 000 pieds carrés plus grande que le deuxième plus grand bâtiment, la Key Bank Tower. Il possède son propre code postal.

Après de longs allers-retours, Huber Heights s’oppose à un relais routier près de la I-70/Ohio 235

La Commission de planification de Huber Heights a récemment voté pour ne pas recommander l’approbation du conseil pour un relais routier et une installation de réparation à l’angle sud-est de Technology Boulevard et Artz Road, près de l’échangeur I-70/Ohio 235.

Le promoteur Thomas Dusa a initialement soumis une demande de rezonage et un plan de développement de base pour le site de trois acres en décembre 2022, date à laquelle la commission de planification a recommandé l’approbation du projet par le conseil.

Le conseil municipal a ensuite examiné la proposition lors de plusieurs séances publiques de janvier à mai 2023 sans prendre de décision finale. Au même moment, Buc-ee’s envisageait d’ouvrir un magasin à quelques centaines de mètres au nord, de l’autre côté de l’Ohio 235.

L’entreprise promet jusqu’à 2 000 emplois et 500 millions de dollars pour construire des voitures volantes dans la région de Dayton

Joby Aviation Inc., un acteur très surveillé dans le domaine émergent des avions électriques à décollage et atterrissage vertical – souvent appelés « voitures volantes » – construira une opération de production d’avions près de l’aéroport international de Dayton, d’une valeur pouvant atteindre 500 millions de dollars, soutenue par as jusqu’à 325 millions de dollars d’incitations nationales et locales, ont annoncé lundi la société et l’État de l’Ohio.

Le projet est historique. La fabrication de ce type d’avion à cette échelle n’a jamais été tentée, ont déclaré Joby et des responsables de l’État.

« Notre objectif est d’introduire l’avion dans la vie quotidienne des gens », a déclaré JoeBen Bevirt, fondateur et directeur général de Joby, dans une interview au Dayton Daily News. « Les frères Wright rêvaient de voler il y a plus de 120 ans et ils l’ont créé à Dayton. Nous sommes ravis de bâtir sur l’incroyable héritage aéronautique de Dayton.

La vente de Tank’s Bar & Grill échoue, le restaurant sera mis aux enchères

Tank’s Bar & Grill, situé au 2033 Wayne Ave. à Dayton, restera fermé, selon un article publié sur le site du restaurant. la page Facebook.

« Après six semaines de négociations, l’acheteur de Tank a changé d’avis », lit-on dans le message de vendredi soir. « Après avoir examiné toutes les options, les Tank seront mis aux enchères. »

Un article publié en juin indiquait que la fermeture de Tank serait temporaire, le temps que l’entreprise passe à de nouveaux propriétaires.

« Attendez-vous à une réouverture passionnante ! Les nouveaux propriétaires adorent l’histoire de Tank et souhaitent la préserver et la rendre encore meilleure ! » » lit-on dans le message du 7 juin.

Le nouvel emplacement de Buc-ee dans la région de Dayton sera l’un des plus grands du pays

Le nouveau Buc-ee à Huber Heights sera l’un des plus grands Buc-ee du pays lors de son ouverture.

Le premier magasin de la chaîne dans l’Ohio aura 74 000 pieds carrés d’espace de vente au détail, selon les plans soumis à la ville. C’est la même taille qu’un Buc-ee’s du Tennessee qui, pour l’instant, détient le record du monde du plus grand dépanneur au monde. Mais ces deux magasins seront éclipsés par un nouveau Buc-ee’s de plus de 75 000 pieds carrés en construction à Luling, au Texas.

Pour donner une petite perspective, les nouveaux Huber Heights Buc-ee’s seront :

Amazon ouvre une autre usine dans la région de Dayton qui emploiera des centaines de travailleurs

Amazon a ouvert cette semaine une nouvelle station de livraison ultramoderne à Dayton qui emploiera environ 300 travailleurs.

Cela survient quelques semaines seulement après que le géant du commerce en ligne a lancé un nouveau centre de distribution à Union, sur Union Airpark Boulevard, qui comptera à terme environ 2 000 employés.

La nouvelle station de livraison de 141 000 pieds carrés est située au 3134 Lightner Road, juste au nord de l’aéroport international de Dayton.

Le couple Xenia va ouvrir une nouvelle salle de sport CrossFit du côté est

Un canton de Xenia. Le couple ouvre une nouvelle salle de sport CrossFit du côté est de Xenia.

Ray et Karen DeVite prévoient d’ouvrir Xenia CrossFit au coin d’East Main Street et de Columbus Avenue en octobre. Le couple a acheté l’ancien East End Drive Thru sur place et rénove le bâtiment depuis plusieurs mois.

La nouvelle salle de sport comprendra plusieurs tonnes de poids libres, ainsi que des appareils de traction, des rameurs, des vélos, des cordes à sauter et d’autres équipements.

Un restaurant chinois de longue date ferme définitivement ses portes à Kettering

Le Chop Suey, situé au 1465 E. Dorothy Lane à Kettering, a définitivement fermé ses portes, selon un panneau affiché sur le restaurant.

« Alors que nous clôturons ce chapitre, nos cœurs débordent de gratitude pour votre soutien au cours des 50 dernières années », peut-on lire sur la pancarte.

Le restaurant a officiellement fermé ses portes vendredi 1er septembre, les propriétaires ayant décidé de prendre leur retraite, indique le message vocal du restaurant.

Un studio de beauté « sans jugement » ouvre un plus grand emplacement dans le centre-ville de Centerville

Une entreprise de la région qui a passé plus d’une décennie à aider ses clients à bien paraître se prépare à célébrer son nouvel emplacement dans Uptown Centerville.

Elevate Esthetics a récemment investi plus de 300 000 $ dans l’achat et la rénovation d’un espace au 24 E. Franklin St., Street.

« J’ai toujours rêvé d’avoir ma propre boutique physique et j’ai toujours voulu être dans la région de Centreville simplement à cause de la façon dont ils soutiennent leurs petites entreprises et j’avais vraiment l’impression que je pouvais obtenir beaucoup de soutien. de la ville et de la communauté », a déclaré la propriétaire Gisel Campbell.

