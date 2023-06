Ouverture publique du parc Pandosy Waterfront de Kelowna

Le plus récent parc de Kelowna ouvre le samedi 24 juin.

Le parc Pandosy Waterfront, au pied de l’avenue Cedar, comprend des promenades, des sentiers, une station de brumisation, des aires de pique-nique, une promenade, des bancs, des plages urbaines et naturalisées, des paniers de basketball, une jetée publique, un quai flottant et une rampe de mise à l’eau de kayak accessible.

Il s’agit du premier nouveau parc riverain à l’échelle de la ville de Kelowna depuis plus d’une décennie. Il rassemblera des gens de l’eau et de la terre dans le cadre du Kelowna Paddle Trail et du Abbott Active Transportation Corridor. Les festivités se déroulent de 10h à 14h avec des animations familiales gratuites :

Park & ​​Play de 10h à 14h avec Zorbs, sports et jeux.

Programme officiel et coupe du ruban à 13 h avec les salutations du maire de Kelowna, Tom Dyas, et du président de l’association de quartier KLO, Paul Clark.

Des animations musicales en direct entre 10 h et 14 h Des food trucks seront sur place.

CRIS Adaptive Adventures disposera d’un kayak pour aider les utilisateurs à découvrir le nouveau lancement accessible

Cyclisme sans âge aura des bénévoles avec des vélos pilotés pour offrir des balades à vélo de tous âges et capacités.

Le public est encouragé à marcher, monter à cheval, pagayer ou rouler et profiter au maximum de l’événement.

Le parc Pandosy Waterfront a été initialement identifié pour un financement partiel en 2027, cependant, en raison des frais de développement du parc disponibles, la construction peut commencer plus tôt.

En février 2022, la ville a reçu près de 391 000 $ du gouvernement provincial pour aider à terminer le projet de la jetée publique de Pandosy pour le parc.

Le coût total du projet est d’environ 4,5 millions de dollars.

