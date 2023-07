Ouverture progressive prévue pour les rénovations à Adventure Falls à Downers Grove – Shaw Local

Le Downers Grove Park District a annoncé un calendrier d’ouverture progressive pour Adventure Falls à McCollum Park, 6801 Main St.

Le chemin périphérique est ouvert. Sentier de périmètre en asphalte refait et élargi terminé. À l’automne, revêtement Seal plus bande centrale et graphiques pour indiquer l’utilisation de la voie pour les piétons et les vélos.

Les terrains de tennis et de pickleball devraient être ouverts d’ici la fin juillet. Les six terrains de pickleball et six terrains de tennis dédiés, qui peuvent être convertis en huit terrains de pickleball temporaires supplémentaires, seront dotés d’un nouvel éclairage à DEL éconergétique.

En raison de retards de construction et de circonstances imprévues, le district prévoit une ouverture retardée du terrain de pulvérisation Adventure Falls, du mini-golf et de la place. Le sprayground, le mini-golf et la place devraient être ouverts d’ici la fin du mois d’août.

Le terrain de pulvérisation comprendra trois zones d’éclaboussures, de nombreux sièges et de l’ombre, un pavillon de pique-nique, des salles de douche et une esplanade rénovée avec des tables de pique-nique et des bancs.