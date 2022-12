Ouverture prochaine des réservations de camping de BC Parks

La Colombie-Britannique comptera plus de campeurs heureux au cours de la nouvelle année.

Les réservations sont ouvertes pour de nombreux campings de BC Parks le 3 janvier à 7 h.

Les emplacements peuvent être réservés quatre mois avant la date d’arrivée prévue.

« Grâce à notre engagement continu des visiteurs, nous avons entendu dire que la majorité des campeurs préfèrent une fenêtre mobile de quatre mois, permettant aux gens de réserver un site bien avant leur visite », a déclaré George Heyman, ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques. « Nous continuerons d’écouter les commentaires du public afin d’améliorer l’expérience des gens dans les parcs, et tout le monde peut facilement accéder aux nombreux magnifiques parcs et régions de l’arrière-pays que notre province a à offrir.

Les terrains de camping en activité et les dates disponibles se trouvent sur bcparks.ca.

« Nous avons la chance de vivre dans une province qui regorge de parcs spectaculaires permettant aux gens de se rapprocher de la nature et d’en apprendre davantage sur l’histoire et la culture des peuples autochtones », a déclaré Kelly Greene, secrétaire parlementaire pour l’environnement. « Nous continuons d’élargir les possibilités de camping et d’améliorer l’accessibilité afin que davantage de personnes puissent découvrir les trésors naturels de notre belle province.

Le nouveau service de réservation de BC Parks a été lancé en mars 2022.

