Ouverture officielle de l’édition inaugurale de la Global Chess League à Dubaï

Dubaï a été témoin d’un moment historique dans le monde des échecs lorsque l’édition inaugurale de la Global Chess League s’est officiellement ouverte par une cérémonie éblouissante à l’hôtel Ritz-Carlton.

Des passionnés d’échecs, des dignitaires et des personnalités de renom du monde entier se sont réunis dans la Cité de l’Or pour assister à l’ouverture officielle d’un projet pionnier prêt à redéfinir l’image des échecs et à révolutionner la perception du jeu dans le monde entier.

Parmi les personnalités présentes à l’événement figuraient SE Saeed Mohammed Hareb (secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï), Anand Mahindra (président du groupe Mahindra), Arkady Dvorkovich (président de la Fédération internationale des échecs, FIDE), le célèbre joueur de cricket australien Steve Waugh, Indien la star du tennis Sania Mirza ainsi que CP Gurnani (directeur général et chef de la direction de Tech Mahindra). Ils ont été rejoints par Parag Shah, directeur – Global Chess League et membre du conseil d’administration du groupe, Mahindra Group, et Jagdish Mitra, président du conseil d’administration de la Global Chess League.

La cérémonie a marqué le début d’un nouveau chapitre passionnant pour les échecs, alors que la Global Chess League vise à révolutionner le jeu et à étendre sa portée à l’échelle mondiale.

Les 36 Grandmasters participant à l’événement sont parmi les meilleurs au monde et comprennent les anciens champions du monde Magnus Carlsen et Viswanathan Anand, le double challenger pour le titre de champion du monde Ian Nepomniachtchi, les anciens champions du monde de Blitz Levon Aronian et Maxime Vachier-Lagrave. et d’autres.

Pour la première fois, un tournoi d’échecs présentera un nouveau concept de compétition et un système de pointage semblable au football ou au cricket. Le premier match de la Global Chess League aura lieu le 22 juin à 17h30 à l’hôtel Le Méridien (lieu du tournoi) entre Triveni Continental Kings et upGrad Mumba Masters.