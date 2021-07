ouverture la plus élevée du box-office en cas de pandémie

Scarlett Johansson et Florence Pugh incarnent Natasha et Yelena dans « Black Widow » de Marvel.

« Black Widow » a volé la couronne du box-office de l’ère de la pandémie.

Le dernier film Marvel a rapporté 80 millions de dollars au box-office national lors de ses débuts, le plus grand nombre de tous les films sortis à la suite de l’épidémie de Covid. Au cours du week-end, environ 81% des théâtres étaient ouverts au public, selon les données de Comscore.

« F9 » d’Universal était le précédent détenteur du record après avoir récolté 70 millions de dollars au cours de son lancement de trois jours dans les salles le mois dernier.

Walt Disney a également révélé qu’il avait récolté plus de 60 millions de dollars dans le monde grâce aux ventes du film via Disney + Premier Access. C’est la première fois que la société partage des informations sur les ventes de films réalisées grâce à son service de streaming.

« Il s’agit d’une manière sans précédent de rendre compte des activités du week-end d’ouverture d’un film, mais Disney mérite un certain crédit pour avoir détaillé ce qui a été généré par le box-office réel et ce qui a été gagné grâce au streaming », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com. « J’espère que cela établira une norme pour encore plus de transparence dans l’industrie, mais il est crucial de garder une perspective sur les circonstances et les moments uniques dans lesquels nous vivons. »

De plus, « Black Widow » a récolté 78 millions de dollars de ventes de billets internationaux.

« Le capital de marque que Marvel apporte à la table est presque inégalé et se reflète dans le box-office historique que les films de l’univers cinématographique Marvel ont généré », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. « Par conséquent, il n’est pas surprenant que » Black Widow » ait décroché le plus gros début et ait alimenté le plus gros week-end global de la pandémie. »

Pour la première fois depuis mars 2020, le box-office national total a collecté plus de 100 millions de dollars de ventes de billets, selon les données de Comscore. À l’heure actuelle, ce décompte s’élève à 116,9 millions de dollars.

Avant le week-end, les analystes du box-office ont prédit que « Black Widow » pourrait capturer au moins 80 millions de dollars. De fortes ventes de billets avancées laissent croire à certains qu’il pourrait atteindre un chiffre d’affaires toujours plus élevé, même avec le film faisant ses débuts sur Disney + pour 30 $ le même jour.

Auparavant, Disney est resté silencieux sur l’impact de l’offre le jour même de son service de streaming sur la sortie en salles d’un film. Les 60 millions de dollars qu’il a capturés sur Disney + montrent que cela peut être une option viable pour la marque à l’avenir. Cependant, le prochain film Marvel de Disney « Shang-Chi et les dix anneaux » ne sera disponible qu’en salles.

« Que les bénéfices de Disney+ soient ou non considérés comme un succès est presque impossible à mesurer objectivement pour le moment », a déclaré Robbins. « Ce n’est pas seulement dû à des points de comparaison pratiquement inexistants, mais aussi à l’impact à long terme concernant la dégradation des revenus auxiliaires en aval et les préoccupations exacerbées concernant le piratage qui restent une priorité pour les versions hybrides actuelles et futures comme celle-ci. »

On ne sait pas si Disney continuera à partager ces données de streaming chaque semaine ou ne les fournira qu’à de rares occasions pour vanter les débuts forts du week-end d’ouverture.

« Si Disney s’en tient à des plans exclusifs en salles pour certains ou tous ses films les plus importants après cet été, nous aurons une meilleure compréhension de la signification de ces chiffres », a-t-il ajouté. « Si le studio continue d’élaborer une stratégie film à la fois sur un marché mondial qui lutte toujours contre la pandémie, nous continuerons à devoir contextualiser ces chiffres comme uniques à chaque fois. »

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal a distribué « F9 ».