Ouverture d’une savonnerie artisanale au centre-ville de St. Charles – Shaw Local

Olga Nedelea pense que le savon et les autres produits de soin de la peau doivent contenir le moins d’ingrédients possible.

“Les savons commerciaux ne sont même pas fabriqués à l’ancienne ou de manière réelle”, a déclaré Nedelea, propriétaire de MION Artisan Soap Co. “Fondamentalement, les savons commerciaux sont fabriqués en combinant toutes sortes de produits chimiques et d’ingrédients et ne les cuisent pas vraiment comme nous. fais. Nous sommes également différents parce que nous utilisons des ingrédients de très haute qualité, naturels et biologiques.

Olga Nedelea, propriétaire de MION Artisan Soap Co. avec sa famille, a récemment ouvert un deuxième magasin au 78 S. First St. au centre-ville de St. Charles. Le magasin MION d’origine est situé au centre-ville de Wheaton.

(Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

MION a ouvert son deuxième magasin le 22 octobre au 78 S. 1st St. au centre-ville de St. Charles.

MION Artisan Soap Co. fabrique son propre savon et d’autres produits tels que des gommages corporels et des bombes de bain.

“J’ai toujours aimé les produits naturels, alors j’ai essayé de faire quelque chose par moi-même”, a déclaré Nedelea, propriétaire de l’entreprise avec son mari.

MION est un nom de famille – littéralement. Le nom de leur fils est Matthew et le nom de son mari est Lulian.

Les deux dernières lettres font référence à son prénom et au nom de famille du couple.

“Nous l’avons rendu un peu personnel”, a-t-elle déclaré.

Nedelea a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’ouvrir une entreprise, mais a changé d’avis après avoir partagé les produits avec ses amis.

“Ils ont pensé que c’était tellement incroyable et m’ont dit que je devrais essayer de démarrer une entreprise. Alors nous l’avons fait.

Il y a sept ans, le couple a commencé à vendre ses produits sur les marchés fermiers.

“Et nous avons grandi depuis”, a déclaré Nedelea.

Les produits sont fabriqués au magasin MION’s Wheaton.

“Nous avons une zone avant où les gens peuvent voir comment nous fabriquons du savon, du beurre, de l’huile et tout ça”, a déclaré Nedelea. “Nous voulons que les clients voient comment nous le faisons vraiment et c’est un processus sympa à regarder.”

Nedelea vient d’Ukraine et sa mère, son frère et sa tante y vivent toujours. Mais ils sont optimistes que le pays sortira victorieux après l’invasion de l’Ukraine par la Russie plus tôt cette année.

“C’est dur”, dit-elle. «Mais ils sont très forts. Ils nous disent : ‘Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. Nous allons gagner. Nous sommes prêts à défendre notre patrie jusqu’à la fin. ”

Elle vit aux États-Unis depuis 15 ans. Après avoir ouvert leur premier magasin à Wheaton, ils ont déménagé à Wheaton.

Ils ont ouvert le magasin en février 2020, peu de temps avant que la pandémie ne frappe.

“Trois semaines après l’ouverture officielle, nous avons dû fermer les portes, mais pas pour longtemps”, a déclaré Nedelea. « Quelques jours après notre fermeture, nous avons ouvert les portes uniquement pour le ramassage en bordure de rue. Honnêtement, nous avons très bien réussi grâce au soutien de la communauté, un soutien formidable.

Après avoir vendu leurs produits sur les marchés fermiers du comté de Kane, le couple s’est constitué une clientèle dans la région.

“Il était logique d’installer un magasin ici”, a déclaré Nedelea. “Et ce n’est pas loin de notre magasin Wheaton, nous pouvons donc être ici aussi souvent que nécessaire.”

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 11h à 17h. Plus d’informations sur MION Artisan Soap Co. sont disponibles sur son site Web, mionartisansoap.com.