Ouverture d’une nouvelle maison d’hiver à la bande indienne de Penticton

Par : Athena Bonneau, Initiative de journalisme local

La bande indienne de Penticton (PIB) a célébré l’inauguration d’un nouveau qʷc̓iʔ (maison d’hiver) à l’école culturelle Outma Sqilx’W avec une cérémonie d’inauguration jeudi

La cérémonie, qui s’est tenue le lendemain de la Journée nationale des peuples autochtones, comportait une prière traditionnelle et une chanson de tambour de l’aîné du PIB, Arnie Baptiste. Les élèves de première année de l’école culturelle Outma Sqilx’W ont également partagé une chanson.

« Je suis tellement étonné des chansons et des percussions que nos enfants ont faites », a déclaré le chef du PIB, Greg Gabriel, dans son allocution d’ouverture. « Cela vous saisit le cœur et il est si important qu’ils soient témoins de cette partie de notre histoire et j’espère qu’ils apprendront et comprendront ce qu’est un qʷc̓iʔs. »

Les qʷc̓iʔs sont des habitations d’hiver traditionnelles qui assuraient la sécurité et la chaleur tout au long de l’hiver et un lieu sûr pour les cérémonies. Ils ont été utilisés par le peuple syilx de la nation Okanagan et d’autres dans la région voisine, selon Joseph Pierre, administrateur scolaire du département de l’éducation du PIB et maître de cérémonie de la cérémonie d’ouverture.

« Nous restions dans nos qʷc̓iʔs, notre maison d’hiver, partageant ce que nous avons appris au cours de cet hiver, partageant notre captikʷl (la documentation de la connaissance syilx), nos lois, nos façons d’être », a déclaré Pierre.

Kathy Pierre, ancienne directrice du département de l’éducation du PIB, a déclaré qu’au moment de développer les qʷc̓iʔs, le département cherchait différentes façons d’enseigner aux élèves soit sur le terrain, soit par le biais d’autres pratiques culturelles.

«Nous avons vu des maisons d’hiver monter dans toutes les communautés, la bande indienne d’Okanagan, la bande indienne d’Osoyoos, certains de nos musées de la région construisaient des maisons d’hiver», a-t-elle déclaré.

Le qʷc̓iʔs vise à ramener les élèves de l’école culturelle Outma Sqilx’W à leurs racines autochtones historiques en tant que lieu d’apprentissage de la culture et du patrimoine. Ce sera également un environnement accueillant pour les voisins non autochtones et les écoles de la communauté pour apprendre également.

« Nous voulons être en mesure de dire au monde et aux visiteurs de notre région qui nous sommes et en quoi consiste notre riche histoire », a déclaré Kathy Pierre.

En 2012, PIB a achevé son plan communautaire global pour construire un qʷc̓iʔs au sein de la communauté afin que les membres puissent utiliser l’espace pour des réunions, des rassemblements et des célébrations.

La communauté a ensuite reçu une subvention du Comité directeur de l’éducation des Premières Nations (FNESC) pour construire un qʷc̓iʔs en 2019.

Pierre dit que ce projet était en préparation depuis de nombreuses années, cependant, le verrouillage de la pandémie a ralenti les progrès.

«Nous avons lentement continué à faire le travail, le travail préparatoire, afin de développer notre maison d’hiver», a-t-elle déclaré. « Et puis dès que nos propres règles ont été modifiées pour permettre à plus de membres de la communauté d’entrer, nous avons commencé un peu plus et nous avons tendu la main et nous avons établi un soutien dans notre pays. »

Tout au long de cette progression, de nombreux gardiens du savoir, constructeurs locaux et divers corps de métier ont été contactés afin de fournir leur expertise dans les étapes de construction des qʷc̓iʔs.

Dolly Kruger, l’entrepreneur principal, a été introduite dans la construction des qʷc̓iʔs en 2021 lorsqu’elle a déclaré qu’il n’y avait qu’un « trou dans le sol ».

Elle dit qu’elle rentrait chez elle en voiture et a reçu un appel téléphonique inattendu de Kathy Pierre, qui lui a demandé de venir pour une réunion, et Kruger a reçu des plans pour un qʷc̓iʔs.

« Peu de gens travaillaient à ce moment-là. De nombreux bureaux et bien sûr notre communauté ont été fermés », se souvient Kruger, qui est également membre du PIB. « Je regardais les plans et je me disais ‘wow, je peux tout à fait faire ça' ».

Les qʷc̓iʔs sont partiellement construits dans le sol et mesurent environ neuf mètres de diamètre et quatre mètres et demi de hauteur – avec quatre poteaux de support principaux au milieu. Il y a environ 20 000 livres de terre dessus.

« J’ai créé et construit le mur de fondation et le mur de fondation en béton, une fois la fondation terminée, j’ai commencé à construire des gabarits de rondins, afin qu’ils puissent bien s’emboîter », a déclaré Kruger.

Eric Mitchell de la bande indienne d’Okanagan (OKIB) était le conseiller culturel qui a aidé à développer les plans et a partagé ses connaissances sur la façon de couper les bûches qʷc̓iʔs à certains degrés et angles.

« En 10 000 ans, nous avons mis au point une structure qui supportera ce genre de poids étant un peu souterrain. » dit Mitchell. « Mon grand-père Sam de Lytton a dit que nous avions appris cela de l’ours. L’ours va sous terre pour hiberner et c’est de là que l’idée est venue pour les gens.

Ce qʷc̓iʔs traditionnel et contemporain est une nouvelle façon de partager l’histoire et les connaissances de syilx, en utilisant la technologie de construction moderne avec des aspects traditionnels.

C’est en béton à l’intérieur, avec de l’électricité, des radiateurs et un réseau avec des écrans wifi, mais il y a aussi une cheminée. Arnie Baptiste a également aménagé la porte de sorte que lorsque le soleil se lève sur la colline à une certaine période de l’année, la lumière brille directement à travers les qʷc̓iʔs.

Selon Kruger, ce projet n’aurait pas été possible sans le soutien de plusieurs entrepreneurs locaux travaillant ensemble.

Elle a crédité Kelly Mercer, Neil Campbell, Shane Hardy, Westhills Aggregates, Top Roofing, Interfor, Fortis BC, Diane Sterling, Family of Enterprises, snpink’tn PublicWorks, PIB Education Department et PIB Chief and Council.

Elle a dit que le moment le plus gratifiant était de voir le produit fini et de travailler avec son fils, Tyrell Kruger.

«J’étais vraiment heureux et honoré et ravi d’avoir mon fils Tyrell à mes côtés travaillant sur ce projet», a déclaré Kruger, «parce que maintenant ce projet est quelque chose quand il devient un aîné, quand je deviens un aîné, c’est quelque chose qui va être dans la communauté pour les générations à venir ».

Pour Kruger, ce fut une grande expérience d’apprentissage, une expérience qu’elle n’oubliera jamais.

« J’espère même être juste un exemple pour une femme syilx de notre pays en lui disant : ‘tu sais quoi, je veux faire carrière dans le bâtiment’. Je veux aller construire des choses et pouvoir regarder en arrière et dire, j’ai participé à la construction de cela », a déclaré Kruger.

Kathy Pierre a déclaré qu’il était phénoménal de voir ce type de travail se réunir, en raison de la distance parcourue par les gens syilx il y a des milliers d’années lorsque les qʷc̓iʔs ont été construits pour la première fois.

« Je viens de réaliser à quel point notre peuple était incroyablement doué dans le passé. Leurs anciennes méthodes, leur ancienne technologie. Ils n’avaient pas ce que nous avions », a-t-elle dit. « Ils l’ont fait en emportant des choses de la terre. »

Elle a expliqué que les personnes syilx avaient leurs propres méthodes et technologies traditionnelles et pour enfermer les qʷc̓iʔ sans équipement moderne, qui a duré de nombreuses années.

« Nous avons encore des vestiges de nos maisons d’hiver dans toute la région qui sont la preuve de la technologie que nos gens ont utilisée pour construire ces structures », a déclaré Pierre.

Mitchell a dit qu’il avait l’impression que son cœur s’était levé parce qu’il savait que les générations à venir seraient celles qui bénéficieraient des qʷc̓iʔs.

« La seule chose avec tous ces jeunes ici, la meilleure chose qui sortira », a déclaré Mitchell.

« Donc celui-ci ici ne sera plus une histoire, pas une image, dans le livre. C’est une vraie chose, ils peuvent y entrer, ils peuvent toucher le bois, ils peuvent le sentir dans le bois.

