Ouverture d’une nouvelle galerie à Salmon Arm avec une exposition de l’artiste local Games – Salmon Arm News

Photo de : Atelier Galerie Illustration de Barry Games

Une toute nouvelle galerie d’art de Salmon Arm a fait appel au célèbre artiste local Barry Games pour son exposition inaugurale, qui débutera la semaine prochaine.

La toute nouvelle galerie, Atelier, se consacre à la présentation d’œuvres d’art originales d’artistes canadiens talentueux.

Games est né en Angleterre en 1943, où ses souvenirs d’enfance ont été façonnés par la Seconde Guerre mondiale.

« En marchant dans le chaos des sites de bombes, je me souviens avoir donné des coups de pied aux débris, les faisant bouger et changer, créant de petites sculptures », a déclaré Games.

« Alors que les sites de bombes reverdissaient avec le temps, j’ai ressenti une sorte de chagrin face à la perte de ces moments de créativité, même si nous avions désormais des fleurs sauvages, des arbres et des arbustes là où il n’y en avait pas.

« Ces journées joyeuses à jouer au milieu d’un carnage total sont l’inspiration de tout mon art. »

Games, un résident de longue date de Salmon Arm, a invité les gens à expérimenter la transformation du chaos en beauté grâce à sa perspective artistique unique.

Ne manquez pas l’exposition Barry Games qui se déroulera du 8 au 29 novembre à l’Atelier, 1-321 Hudson Ave. NE à Salmon Arm. Une réception d’ouverture devrait débuter à 17 h 30 le 8 novembre, avec des jeux, des rafraîchissements légers et des collations.

Visitez le site de l’Atelier pour plus d’informations sur l’exposition et les autres événements et expositions à venir.