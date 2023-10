Ouverture d’une nouvelle entreprise de garde d’enfants à Marshalltown | Actualités, Sports, Emplois

Marshalltown a cruellement besoin de services de garde supplémentaires et une nouvelle entreprise de garde d’enfants ouvre ses portes pour répondre à une partie de ce besoin.

Life of Learning Childcare ouvrira ses portes le 19 octobre et pourra accueillir cinq enfants, âgés de 0 à 5 ans. La propriétaire Kylie Menter, 26 ans, a toujours voulu travailler avec les enfants.

« J’ai toujours eu une passion et un amour pour enseigner aux enfants, et je sais qu’il y a toujours un besoin de services de garde de qualité », a-t-elle déclaré.

Menter organisera une petite fête d’ouverture pour les enfants composée de jeux, de bricolages et de friandises.

«J’ai une passion pour l’enseignement aux petits esprits et pour la croissance des petits cœurs», a-t-elle déclaré. «Je comprends à quel point il peut être effrayant pour un parent de faire confiance à un étranger lorsqu’il choisit une garderie pour la personne la plus importante de sa vie, et j’aimerais faire tout ce que je peux pour aider à atténuer ce stress et cette inquiétude.»

C’est la garderie à domicile de la grand-mère de Menter qui l’a inspirée à ouvrir la sienne. En fait, c’est pourquoi Menter a commencé à faire du baby-sitting à l’âge de 12 ans et a accumulé une expérience en matière de garde d’enfants dans différents centres et a pris une longueur d’avance.

Menter a déclaré que Life of Learning se concentrera sur l’apprentissage basé sur le jeu, c’est-à-dire l’apprentissage par le jeu. Cela peut être fait, a-t-elle dit, à travers des puzzles, en comptant les jouets avec lesquels on joue ou même simplement en parlant des différentes couleurs ou caractéristiques d’un jouet.

« L’apprentissage par le jeu ne consiste pas à s’asseoir à une table, à travailler sur des feuilles de travail ou à assister à un cours magistral », a-t-elle déclaré.

Les parents peuvent être assurés que leurs enfants seront en sécurité à Life of Learning. Menter est en train de suivre des cours de RCR et de premiers secours.

Même si Menter ne peut pas recevoir de financement public pour l’instant, elle pourra l’accepter à l’avenir. Cependant, ses tarifs sont abordables. Une place à temps plein de 40 heures par semaine coûterait 100 $ à un parent. Les places à temps partiel de 20 heures ou moins coûtent 50 $ par semaine.

«J’accorde des réductions aux frères et sœurs, chaque frère ou sœur supplémentaire bénéficie d’une réduction de moitié sur le tarif hebdomadaire», a-t-elle déclaré.

Life of Learning aura une page Facebook dédiée à laquelle les parents auront accès lors de leur inscription. Menter publiera des photos sur la page tout au long de la journée afin que les parents puissent voir ce que font leurs enfants et comment.

«Je veux offrir aux parents un endroit où ils se sentent non seulement en sécurité en laissant leurs enfants, mais aussi un endroit où les enfants aiment être», a-t-elle déclaré. « Les parents devraient choisir Life of Learning Childcare, car vos enfants seront traités comme s’ils étaient les miens pendant leur séjour ici. »

VIE D’APPRENTISSAGE EN GARDERIE

Emplacement : 3202 S. 12th Ave. Lot 135

Numéro de téléphone : 641-387-0498

Horaires d’ouverture : de 5h à 17h, du lundi au vendredi

