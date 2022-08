Ouverture d’une nouvelle brasserie dans le quartier de la bière de Kelowna

Une nouvelle brasserie a ouvert ses portes à Kelowna.

Railside Brewing a ouvert un bar et une terrasse sur High Road le 5 août. Un permis d’alcool a été approuvé en février.

Il a été converti à partir d’un ancien entrepôt.

Capital News a contacté les propriétaires pour plus de commentaires.

