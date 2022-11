Ouverture d’une entreprise d’éducation préscolaire Birth to Five Illinois à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La Chambre de commerce de DeKalb a récemment accueilli Birth to Five Illinois parmi ses membres.

Le personnel de la Chambre, les membres du conseil d’administration et les membres de la communauté ont célébré la naissance de Five Illinois en rejoignant la DeKalb Chamber avec une coupe de ruban le mardi 1er novembre.

Birth to Five Illinois, 2500 N. Annie Glidden Road, Suite F, est une entreprise d’éducation et de garde de la petite enfance qui déclare que sa mission est de veiller à ce que les voix de la famille et de la communauté soient centrées et priorisées à tous les niveaux de prise de décision dans l’Illinois.

Pour plus d’informations, visitez birthtofiveil.com/region16 ou appelez le 309-270-5251.