Ouverture d’une entreprise de vélos électriques près de Starved Rock – Shaw Local

Starved Rock E-Bike Rentals and Sales ouvre ce mois-ci à Utica.

Les vélos électriques seront disponibles à la location à Jamie’s Outpost, 602 Clark St. La journée d’ouverture est provisoirement fixée au samedi 8 juillet. Un total de 15 vélos seront disponibles à la location et le temps de location est d’une, deux, quatre ou huit heures. .

Les vélos parcourent 10 à 20 mph et 20 à 50 mph avec assistance au pédalage et seraient idéaux pour une balade sur le chemin de halage du canal de l’Illinois et du Michigan.

« Notre objectif est de donner aux gens une occasion unique de voir la beauté d’Utica et du reste de Starved Rock Country », a déclaré l’entreprise sur sa page Facebook.

La famille derrière Starved Rock E-Bike est Steve et Kimberly Flynn, qui ont lancé The Cliffs Off Road Park à Marseille en 2004 et vendu en 2020. Leur fils, Corban Flynn, et leur belle-fille, Allyson, ont géré Zip Chicago/The Cliffs Off Road Park de 2012 à 2021. Le fils de Corban et Allyson, Conner, a aidé à diriger Zip Chicago et Marksman Archery Tag pendant de nombreuses années. La famille aime le vélo et le plein air.

Pour plus d’informations, visitez starvedrockebikes.com.