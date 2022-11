Ouverture d’une enquête sur “l’empoisonnement mortel” d’un combattant russe

Aleksandr Pisarev est décédé à l’âge de 33 ans alors que sa femme est toujours hospitalisée

Les autorités russes enquêtent sur la mort du combattant du MMA Aleksandr Pisarev, qui aurait été empoisonné mortellement par une substance encore non identifiée.

Pisarev est décédé à l’âge de 33 ans après que lui et sa femme soient tombés le 30 octobre, selon les médias russes. L’épouse de l’ancien combattant est toujours hospitalisée.

Des membres de l’équipe de Pisarev ont déclaré à TASS qu’il avait “est mort dans son sommeil et n’a eu aucun problème de santé chronique.”

“Selon des données préliminaires, sa mort serait le résultat d’une intoxication alimentaire”, une source a ajouté.

Les enquêteurs de la ville de Balashikha, située à environ 20 km à l’est de Moscou, ont depuis annoncé qu’ils enquêtaient officiellement sur les circonstances du décès de Pisarev.

“Une enquête a été ouverte sur le décès d’un athlète des suites d’un empoisonnement…”, lire un message sur la chaîne Telegram du comité d’enquête de la région de Moscou.

Lire la suite L’UFC sous le choc alors qu’un combattant meurt à 34 ans

“Les enquêteurs, avec la participation d’un spécialiste médico-légal, procèdent à une inspection supplémentaire de la scène, confisquent les éléments pertinents à l’enquête et planifient un examen chimique médico-légal.”

Plusieurs rapports ont indiqué que l’aliment en question était la pastèque.

Ailleurs, cependant, la chaîne BAZA Telegram a affirmé que l’athlète était décédé d’un empoisonnement aux opioïdes, bien que l’on ne sache pas comment il est entré dans son corps.

Pisarev a combattu cinq fois en MMA professionnel, concourant sous les bannières RCC et Fights Nights dans son pays natal et remportant un record de trois victoires et deux défaites.

Le combattant poids plume est apparu pour la dernière fois en action à Ekaterinbourg en février 2020, lorsqu’il a perdu contre son compatriote Maxim Usoyan par soumission.

Pisarev était également un champion de Moscou en combat au corps à corps et en grappling, ainsi qu’un champion de MMA du district fédéral central de Russie.