Ouverture d’une destination de divertissement en famille à Calverton

Scott’s Pointe, anciennement connu sous le nom d’Island Water Park, est ouvert à Calverton (ville de Riverhead)

L’installation prévue de longue date, connue depuis deux décennies sous le nom de projet Island Water Park à Calverton, a finalement ouvert ses portes le 3 novembre après que la nouvelle attraction de la région ait été rebaptisée Scott’s Pointe.

Le parc d’aventure de 42 acres ne comprend pas de manèges ni de paysages de jeux. Le point de destination est une installation animée par des activités pour tous les groupes d’âge. Le propriétaire et promoteur Eric Scott envisageait de construire un parc d’activités extrêmes pour tous les groupes d’âge et toutes les familles, ainsi qu’un restaurant durable saisonnier de la ferme à la table. Scott prévoit que plus de 80 téléviseurs seront installés dans toute la propriété.

Un bâtiment de 49 200 pieds carrés abritera les activités intérieures et un lac artificiel extérieur de 22 acres est le site de nombreuses activités de plein air. Attachés au bâtiment principal se trouvent deux balcons de 15 000 pieds offrant une vue imprenable sur le lac et la plage. Le coût du projet est estimé à plus de 50 millions de dollars.

Scott’s Pointe devrait créer plus de 350 possibilités d’emploi dans la ville de Riverhead, dont les résidents bénéficieront d’un rabais.

La caractéristique la plus impressionnante est qu’elle offrira la plus grande piscine de surf intérieure ouverte toute l’année en Amérique du Nord. À l’intérieur, les clients trouveront également des simulateurs de voitures de course de Formule 1, un parcours de guerrier ninja, des murs de distorsion, une aire de jeux pour enfants, des simulateurs de golf, des lancers de haches, des parois rocheuses, des stations de réalité virtuelle, un jeu de laser, un mini-golf et une salle de sport CrossFit, ainsi que ainsi que Lake View Grill, un restaurant à service complet, un bar et un café. Pour une expérience culinaire moins formelle, un stand de concession servira des plats cuisinés.

À l’extérieur de la propriété, les activités sur le lac comprendront un parc aquatique, des autos tamponneuses, du kayak, du paddle board, un sentier pédestre et du plaisir sur la plage de 5 acres. Pendant les mois d’été, des cabanes VIP entoureront le lac et la plage avec un service de restauration. Toutes les activités du lac seront alimentées par l’homme et aucun combustible fossile ne sera utilisé sur le lac.

Alors que je quittais Scott’s Pointe, j’ai vu deux personnes franchir les portes en direction de la piscine de surf, vêtues de combinaisons de surf. J’ai secoué la tête avec joie et j’ai pensé que de nombreux souvenirs seraient créés ici.

L’année prochaine, à partir du printemps, Scott prévoit d’organiser des événements spéciaux, tels que des concerts, des promenades hantées, des promenades en foin pendant les vacances et d’autres activités familiales.

Scott’s Pointe est très certainement une expérience d’aventure familiale infiniment différente. Il possède tous les attributs d’un point de destination et j’ai hâte de passer du temps au mini-Walt Disney World de Riverhead avec ma famille et mes amis.

Scott’s Pointe est situé au 5835 Middle Country Road à Calverton. Il peut être contacté au 631-953-2133 ou scottspointe.com

Yvette M. Aguiar est la superviseure de Riverhead Town.