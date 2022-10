Ouverture d’une boutique pop à Kelowna – Kelowna Capital News

Connus pour leurs barmans primés, Dave Simpson et Gerry Jobe de Kelowna se sont lancés dans une profession qui donne à réfléchir.

Depuis 2015, les deux résidents de Kelowna créent des sirops, des césar et des mélanges pour cocktails au cœur du quartier des brasseries. Jusqu’en août, l’emplacement de la rue Richter était utilisé comme une sorte d’entrepôt de distribution et d’emballage pour l’industrie de l’épicerie et de la restauration, mais juste à temps pour octobre sobre, Simpson et Jobe ont transformé l’espace en une boutique pop nostalgique.

“De bout en bout, nous faisons tout dans la ligne de boissons, nous fabriquons des sirops et des mélanges et nous installons également des pistolets à pop et des lignes de réfrigérateurs. Nous pouvons entrer et nous installer dans des endroits comme BNA et d’autres restaurants afin qu’ils puissent servir des cocktails à la pression ainsi que nos boissons qui sont toutes non alcoolisées », a déclaré Jobe.

Alors que le plan était d’ouvrir Simps Modern Beverage en tant que bar, Jobe et Simpson ont décidé que le quartier de la brasserie en pleine évolution était prêt pour autre chose.

«C’est l’endroit où papa peut venir le week-end et dire:” nous avons des mules de Moscou ce soir “, il peut obtenir les tasses en cuivre ici, les fournitures de barman, la bière au gingembre et même les tasses tiki. De plus, s’il y a quelque chose dans la boisson que vous voulez construire, pour une grotte d’homme ou un hangar pour elle, nous sommes les gars. Nous avons l’équipement et tout pour vous fournir pour le mix.

Travaillant à partir des mélanges d’alcools typiques, les partenaires ont créé leurs propres limonades, Shirley Temples, une version de Tahiti Treat, des root beers, du café nitro et même une boisson spéciale à la framboise avec une touche inventée par le fils de Jobe et son meilleur ami. .

«Lui et son ami Jayden sont venus ici pour emmener votre enfant au travail et cette limonade à la framboise a décollé, en particulier à Salmon Arm, ils ont tellement vendu qu’ils ont dû nous acheter un kegerator parce qu’ils sont vendre plus de 20 litres par jour », a expliqué Jobe.

Simps Modern Beverages vend également Mother Love Kombucha, l’eau de Shaquille O’Neal, l’énergie d’importation, le thé à bulles, la rose sans alcool et le Prosecco, pour ne nommer que quelques-uns des produits que Jobe et Simpson ont réussi à apporter.

« Nous avons 26 boissons à la pression, qui sont des recettes conçues sur mesure. Nous pouvons avoir tout à emporter, nous pouvons aussi le verser sur de la glace et vous l’emportez avec vous et le buvez simplement, ou vous pouvez préparer votre propre pack de six à partir du réfrigérateur. Nous fabriquons également des crowlers et des fûts », a déclaré Jobe.

Le duo travaille également avec d’autres habitants de Kelowna dans l’industrie, tels que Ryan Combs, le directeur général de Bin 4 qui a lancé une entreprise de sauce piquante, ainsi que Jeff Young, le chef cuisinier de Summerhill Winery qui fait son propre césar jante.

Simps Modern Beverage ne reste pas seulement à Kelowna non plus – Jobe et Simpson ont réussi à faire entrer leurs mélanges dans des bars à Houston, au Texas et à Los Angeles.

Cependant, localement, vous pouvez trouver les deux et tout leur mélange, du mardi au samedi de 11 h à 18 h au 1021, rue Richter.

