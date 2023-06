Ouverture d’un terrain de jeu pour tous les niveaux au Strathcona Beach Park de Kelowna

Il existe une nouvelle façon pour les enfants d’être des enfants au parc Strathcona Beach, à côté de l’hôpital général de Kelowna.

Une nouvelle structure de jeu est maintenant officiellement ouverte, avec des fonctionnalités qui permettent à ceux de tous niveaux d’être actifs et indépendants.

« Nous savons que le jeu favorise le bien-être des enfants en stimulant le bonheur, en inspirant la créativité et en renforçant les liens sociaux », a déclaré le maire de Kelowna, Tom Dyas. « La ville est heureuse d’avoir un nouvel espace sûr et inclusif qui accueille tous ceux qui visitent ce parc populaire. »

Le terrain de jeu comprend un revêtement en caoutchouc, une palette de couleurs pour soutenir les personnes ayant une déficience visuelle et un accès sans obstacle aux différentes fonctionnalités.

La proximité du parc avec KGH a joué un rôle majeur dans le développement de l’aire de jeux, avec une subvention de 150 000 $ accordée au KGH Foundation Kiwanis Legacy Fund qui a directement contribué à la construction.

« Le KGH Foundation Kiwanis Legacy Endowment Fund a pour mission d’aider les enfants et les jeunes en finançant des projets qui améliorent leur santé et leur bien-être », a déclaré Wendy Falkowski, présidente du comité du Kiwanis Legacy Fund. « Soutenir la ville dans la création d’espaces dans notre communauté qui permettent le jeu pour les enfants de tous âges et de toutes capacités s’aligne pleinement sur cette vision. »

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

plagesVille de Kelownaparcs