Ouverture d’un « salon » d’intervention de crise à Ottawa – Shaw Local

Ottawa sera le prochain emplacement d’un « salon » où les personnes en crise personnelle pourront venir chercher de l’aide.

Jeudi, le conseil du comté de La Salle a entendu une proposition pour aider à financer le centre d’intervention de crise. Sarah Scruggs de l’Arukah Institute of Healing a déclaré aux membres du conseil que la région de la vallée de l’Illinois connaît une crise de santé mentale et que les statistiques croissantes exigent une méthode d’intervention que les hôpitaux ne peuvent pas fournir.

« Les hôpitaux ruraux sont en difficulté – vous le savez tous », a déclaré Scruggs, qui a son doctorat. en physiologie et biophysique. « Cela se passe dans tout le pays. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les salles d’urgence sont des portes tournantes.

Les statistiques soulignent un besoin croissant d’intervention. Les suicides sont, au niveau régional, 63% plus élevés que la moyenne de l’État. Les décès par surdose ont bondi de 80 % dans le comté de La Salle entre 2020 et 2022. L’utilisation de naloxone (Narcan) augmente, ce qui indique que des drogues plus fortes et plus dures sont abusées.

La proposition de Scruggs est d’exploiter un centre d’accueil ouvert 24 heures sur 24 au 201 E. Joliet St. où les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des problèmes personnels peuvent venir chercher de l’aide. Le salon, comme elle l’a appelé, sera doté de conseillers et de spécialistes de l’intervention qui peuvent soit fournir des soins sur place, soit faire des références pour un traitement de la toxicomanie ou de la santé mentale.

« Nous n’allons jamais vous refuser », a déclaré Scruggs. « C’est absolument gratuit. Nous n’avons peut-être pas les services sur place, mais nous veillerons à ce que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin.

L’Institut Arukah a eu du succès à Princeton. Les surdoses ont diminué de 80 % dans le comté de Bureau au cours des six dernières années.

« Nous pensons que cela reflète ce que fait Arukah », a déclaré Scruggs.

Arukah, une entité à but non lucratif fondée en 2017, emploie 52 travailleurs imprégnés de sensibilisation et d’intervention. Arukah financera le salon avec une subvention récemment accordée de 750 000 $ ; mais Scruggs a fait appel au conseil d’administration pour les coûts de construction non couverts par la subvention – et bientôt. Le groupe a besoin d’environ 150 000 $.

« La mi-août serait idéale », a déclaré Scruggs. « Il doit absolument fonctionner d’ici septembre. »

Un vote du conseil du comté de La Salle pour financer la partie construction du projet est en attente, mais plusieurs membres ont exprimé leur soutien.

« Je suis très fière que vous ayez choisi Ottawa pour apporter cela au comté de La Salle », a déclaré Pamela Beckett (D-Ottawa), membre du conseil d’administration.

L’ancien maire d’Ottawa, Dan Aussem, s’est dit encouragé par l’approche d’Arukah qui vise à éliminer toute stigmatisation entourant la santé mentale. Aussem, le maire Robb Hasty, le chef de la police d’Ottawa Brent Roalson et le shérif du comté de La Salle Adam Diss font partie des responsables avec lesquels Arukah a communiqué dans sa planification.

« Nous devons changer la perception de la santé mentale », a déclaré Aussem.

Le bâtiment offre 4 000 pieds carrés pour le salon et 2 000 pieds carrés d’espace de conseil.

Le salon disposera de grands espaces communs ainsi que d’espaces privés pour des services individuels.

« Nous prévoyons que de nombreux participants viendront de travailler avec la prison du comté de La Salle et le système judiciaire », a déclaré Scruggs. « The Living Room peut aider à fournir des soins post-médicaux à quelqu’un qui réintègre la société. Comme notre salon à Princeton, les gens pourront entrer dans le salon pour recevoir un soutien en cas de crise, un soutien social ou d’autres ressources de base comme de la nourriture, de l’eau, du linge, une douche chaude, de l’aide pour une demande d’emploi ou de l’aide pour obtenir une pièce d’identité. carte. Les parents ou les membres de la famille inquiets utilisent également le salon pour recevoir des ressources sur la façon de gérer la situation avec leur proche. Un psychiatre à temps plein faisant partie du personnel d’Arukah sera disponible pour répondre à tous les besoins médicaux.