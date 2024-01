Ouverture d’un procès judiciaire contre 2 journalistes iraniens, un jour après leur libération

LONDRES — Deux journalistes iraniens emprisonnés pour des accusations liées aux manifestations sanglantes à l’échelle nationale en 2022 ont été temporairement libérés sous caution dimanche après environ 16 mois d’emprisonnement. Mais en moins de 24 heures, la justice iranienne a annoncé avoir ouvert une nouvelle procédure contre elles pour avoir posé sans hijab lors de leur libération.

Une nouvelle affaire judiciaire a été ouverte contre Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi pour ne pas avoir couvert leurs cheveux juste après leur sortie de prison alors qu’ils étreignaient leurs proches qui les attendaient dehors, selon Mizanl’agence de presse officielle de la justice de la République islamique.

“Les deux journalistes n’ont pas le droit de quitter le pays”, a rapporté Mizan, ajoutant qu’ils ont été temporairement libérés de prison moyennant une caution de 200 000 dollars chacun.

Des photos des deux journalistes après leur libération se sont répandues sur les réseaux sociaux iraniens et les montraient étreints et accueillis par leur famille et leurs amis, qui les attendaient devant la célèbre prison iranienne d’Evin.

“C’était de la lumière, de l’espoir et du bonheur partout”, a déclaré lundi à ABC News Jina, l’un des amis de Hamedi et Mohammadi qui les attendait à l’extérieur de la prison. Jina a demandé de ne pas utiliser son vrai nom pour des raisons de sécurité.

Hamedi, 31 ans, et Mohammadi, 36 ans, ont été les premiers journalistes à couvrir l’actualité de la mort de Mahsa Amini en garde à vue en septembre 2022 et de ses funérailles le mois suivant. La mort d’Amini a déclenché des mois de manifestations à travers l’Iran, connues plus tard sous le nom de mouvement « Femme, Vie, Liberté ».

Amini, 22 ans, était en voyage à Téhéran en septembre 2022 lorsque la police du hijab, appelée « police de la moralité », l’a arrêtée pour ne pas porter une tenue qui correspondait pleinement aux lois du pays sur le hijab obligatoire, basées sur la charia. Elle a été placée en détention, mais son décès a été annoncé à l’hôpital trois jours plus tard, selon l’agence de presse de la République islamique. Droits de l’homme en Iran signalé en avril 2023, au moins 537 personnes avaient été tuées depuis le début des manifestations et, selon l’IRNA, au moins 22 000 personnes avaient été arrêtées.

Le système judiciaire de la République islamique a condamné Mohammadi et Hamedi à 12 et 13 ans de prison respectivement en octobre 2023. Hamedi faisait face à une liste d’accusations, notamment « collaboration avec le gouvernement hostile des États-Unis » et « complot en vue de commettre des crimes contre la sécurité nationale ». et des activités de propagande contre le système”, avait précédemment déclaré Masoud Setayeshi, porte-parole du pouvoir judiciaire. Mohammadi a fait face aux mêmes accusations que Hamedi pour avoir couvert les funérailles d’Amini à Saqez, dans le nord-ouest de l’Iran.

Bien que des mois se soient écoulés depuis les manifestations de rue actives, les journalistes, les militants et les anciens prisonniers emprisonnés pour avoir participé aux manifestations subissent toujours des menaces de sécurité de la part du régime.

Décrivant la situation à l’extérieur de la prison en attendant la libération des deux journalistes, Jina a déclaré qu’il régnait toujours “une ambiance sécuritaire” qui laissait tout le monde dans le désespoir et le stress, en particulier les familles des deux journalistes.

Jina a dit qu’elle était heureuse de voir ses amis et a décrit à quel point elle était devenue triste après avoir vu les visages de Hamedi et Mohammadi. “Niloofar avait tellement de cheveux gris et le visage d’Elah était épuisé. On pouvait voir les traces de difficultés et de souffrance dans leurs yeux”, a-t-elle déclaré.

Parlant de la façon dont une nouvelle affaire a été ouverte contre ses amis moins d’un jour après leur libération temporaire, Jina a déclaré qu’elle n’était pas surprise.

“C’était prévisible pour moi. Je sais même que même si nos amis passaient toutes les années de leur peine en prison, le gouvernement ne leur permettrait toujours pas d’avoir une vie confortable en Iran”, a-t-elle déclaré.

Faisant référence aux vagues d’immigration hors du pays en raison des pressions sécuritaires directes et indirectes, Jina a déclaré que le régime pourrait « continuer à les ennuyer et à déranger leurs familles jusqu’à ce qu’ils soient forcés d’émigrer et de quitter le pays, ce qui est le pire pour eux ». moi, car cela laisse l’Iran vide de véritables experts humanitaires dans différents domaines.

Malgré les difficultés et les difficultés, et même si la libération des deux journalistes est temporaire et a été suivie d’une nouvelle affaire, elle est déjà devenue “un sang neuf dans les veines de l’espoir”, a déclaré un militant iranien qui a requis l’anonymat. Actualités ABC.

Parmi les nombreux militants qui ont félicité Mohammadi, Hamedi et leurs familles dimanche, il y avait le père d’Amini, qui a publié une note sur sa page Instagram signée avec « amour et dévotion ».

“La nouvelle de votre libération après 400 jours d’emprisonnement et d’éloignement de votre famille nous a tous rendus heureux et était douce au goût. Je vous félicite sincèrement, vous et vos familles courageuses et patientes, pour cette précieuse liberté”, a écrit Amjad Amini.