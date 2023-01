Ouverture d’un procès antidrogue aux États-Unis pour l’ex-chef de la sécurité mexicaine

MEXICO CITY – L’homme qui était autrefois le plus haut responsable de la sécurité mexicaine et chargé de lutter contre les cartels de la drogue est jugé mardi pour avoir accepté des millions de dollars de pots-de-vin en échange d’avoir aidé le puissant cartel de Sinaloa à transporter de la drogue et à éviter la capture de ses membres.