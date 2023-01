Ouverture d’un procès antidrogue aux États-Unis pour l’ex-chef de la sécurité mexicaine

MEXICO CITY (AP) – L’homme qui était autrefois le plus haut responsable de la sécurité du Mexique et chargé de lutter contre les cartels de la drogue devait être jugé mardi pour avoir accepté des millions de dollars de pots-de-vin en échange d’avoir aidé le puissant cartel de Sinaloa à déplacer de la drogue et ses membres évitent la capture.

Genaro García Luna était surtout connu comme l’ancien secrétaire à la sécurité marmonnant et à l’air dur sous l’ancien président Felipe Calderón, qui a mené la guerre sanglante contre les cartels entre 2006 et 2012.

Les procureurs disent que García Luna était si effronté qu’il a accepté des dizaines de millions de dollars, souvent fourrés dans des mallettes. Les preuves contre lui comprennent des fiches de paie, mais il n’est pas clair s’ils proviennent d’emplois officiels, de consultants du secteur privé, de paiements de cartel ou d’autres pots-de-vin.

Ils disent qu’il a continué à vivre de ses revenus mal acquis même après avoir déménagé aux États-Unis, où il a été arrêté en 2019, bien que la défense affirme qu’il était un homme d’affaires légitime. La sélection du jury devait commencer mardi.

En fin de compte, l’affaire pourrait révéler le fonctionnement interne de la façon dont les cartels mexicains ont pu opérer si ouvertement pendant si longtemps : en soudoyant la police et l’armée mexicaines jusqu’aux plus hauts gradés.

« Pendant des décennies, l’élite politique mexicaine, tous partis confondus, a cherché par tous les moyens à faire juger et emprisonner au Mexique des ministres de la sécurité, des généraux, des commandants de police, des secrétaires de l’intérieur et des hauts fonctionnaires. … Tout cela pour éviter qu’ils ne donnent des informations sur les liens entre les cartels de la drogue et les politiciens », a déclaré l’analyste mexicain de la sécurité David Saucedo. “Le procès de García Luna aux États-Unis rompt avec ce schéma.”

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador s’est félicité de ce procès, qui devrait faire la lumière sur la corruption dans l’administration de Calderón, que le président accuse de lui avoir volé la présidence en 2006.

Mais López Obrador lui-même s’est battu bec et ongles pour éviter un procès américain de l’ancien secrétaire général à la Défense Salvador Cienfuegos pour des accusations similaires en 2020, menaçant à un moment donné d’expulser des agents de la US Drug Enforcement Administration du Mexique à moins que le général ne soit renvoyé, ce qui il était.

Le procès commence quelques jours seulement après que le président américain Joe Biden a rencontré López Obrador à Mexico. Les deux gouvernements se sont engagés à poursuivre leur coopération contre les cartels de la drogue, en particulier contre le fléau du fentanyl, un opioïde synthétique, qui a contribué à plus de 107 000 décès par surdose de drogue aux États-Unis en 2021. López Obrador a mis au rebut la police fédérale civile que García Luna dirigeait autrefois et mettre les militaires en charge d’une grande partie de la sécurité du pays.

“Ce n’est pas la même chose de juger un responsable civil du PAN que de juger un secrétaire à la Défense, alors que toute votre politique de sécurité nationale repose sur les forces armées”, a déclaré Ana Vanessa Cárdenas, analyste de la sécurité internationale à l’Anahuac. Université, faisant référence au parti conservateur d’action nationale de Calderón.

García Luna a plaidé non coupable à des accusations de trafic de drogue et à une entreprise criminelle continue. Il pourrait faire face à des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Ce qu’il devra affronter dans une salle d’audience de Brooklyn est un défilé de témoins du gouvernement, y compris des membres de cartel de haut niveau d’un genre jamais vu à Brooklyn depuis que le patron de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a été reconnu coupable en 2019 et condamné à la prison à vie. Certaines accusations contre García Luna ont fait surface lors du procès Guzmán.

« Tout en exerçant une fonction publique, (García Luna) a utilisé ses fonctions officielles pour aider le cartel de Sinaloa… en échange de pots-de-vin de plusieurs millions de dollars », a écrit le procureur américain Breon Peace dans un dossier judiciaire la semaine dernière. “Au procès, le gouvernement s’attend à ce que de nombreux témoins, dont plusieurs anciens membres de haut rang du cartel de Sinaloa, témoignent des pots-de-vin versés à l’accusé en échange d’une protection.”

En échange des pots-de-vin, García a fourni au cartel de Sinaloa “un passage sûr pour ses expéditions de drogue, des informations sensibles sur les forces de l’ordre concernant les enquêtes sur le cartel et des informations sur les cartels de la drogue rivaux”, a écrit Peace. “Ces paiements ont parfois permis au cartel de recevoir des avertissements avant les efforts des forces de l’ordre pour appréhender les membres du cartel et permettre aux membres du cartel d’être libérés en cas d’arrestation.”

Avant de condamner Guzmán en 2019, les jurés de son procès à New York ont ​​entendu l’ancien membre du cartel Jesús Zambada témoigner qu’il avait personnellement versé au moins 6 millions de dollars en paiements cachés à García Luna, au nom de son frère aîné, le chef du cartel Ismael “El Mayo” Zambada.

On pense maintenant que le cartel est dirigé par Zambada et au moins trois des fils de Guzmán, dont l’un a été arrêté plus tôt ce mois-ci suite à une demande d’extradition des États-Unis.

García Luna n’est pas le premier haut responsable mexicain arrêté pour son implication avec des trafiquants de drogue. Le général Jesús Gutiérrez Rebollo a été nommé tsar de la drogue au Mexique par le président Ernesto Zedillo en 1996. Il a été arrêté l’année suivante après avoir découvert qu’il vivait dans un appartement de luxe appartenant au chef du cartel de Juarez, Amado Carrillo Fuentes.

