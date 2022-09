Ouverture d’un nouvel hôtel à Sycamore – Shaw Local

SYCAMORE – Best Western Hotels and Resorts a récemment annoncé l’ouverture d’un nouvel hôtel, le Best Western Sycamore Inn cet été.

L’hôtel, qui a ouvert ses portes en juillet, est situé au 1935 DeKalb Ave., Sycamore

L’hôtel a récemment subi une rénovation de près d’un million de dollars et compte désormais 69 chambres au total, dont 16 suites, selon un communiqué de presse. Chaque chambre comprend de nouveaux meubles et draperies modernes, ainsi que de grandes télévisions à écran plat, des mini-réfrigérateurs et des fours à micro-ondes.

Le Best Western Sycamore Inn propose également une variété d’équipements pour les voyageurs d’affaires, de loisirs et de groupe. L’établissement dispose d’une piscine intérieure chauffée, d’un centre de remise en forme ouvert 24h/24 et d’un espace de réunion pouvant accueillir 40 personnes.

De plus, les clients peuvent prendre part à un petit-déjeuner quotidien gratuit.